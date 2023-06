Recién separada, Sabrina Rojas se fue a Puerto Rico y se la jugó al posar en nanokini

A poco de cumplir dos años en pareja, Sabrina Rojas y el Tucu López terminaron su relación. La actriz lo confirmó en los últimos días después de enfrentar rumores de crisis: “Estoy separada”, anunció.

La noticia llegó de la mano de un intercambio de WhatsApp con la periodista Nancy Duré, quien mostró la captura del chat en “Socios del Espectáculo”. El hecho llamó la atención, ya que la ahora expareja se mostraba muy consolidada y hasta había manifestado sus ganas de agrandar la familia.

Sabrina Rojas conquistó en Instagram Foto: instagram/rojassasi

A semanas de la ruptura, la protagonista de “Desnudos” armó sus valijas y se fue una escapada a Puerto Rico donde aprovechó para disfrutar de la calidez del Caribe y dejar atrás los malos ratos. Así lo mostró en sus redes sociales con una pícara fotografía al posar en nanokini que dejó ver su tatuaje íntimo en el muslo.

Rojas compartió la postal en sus historias de Instagram, donde suma 1.1 millones de seguidores, por lo que no es difícil imaginar que la instantánea recibió miles de reacciones. Para la foto eligió un traje de baño color hueso de tiras finas regulables y mostró su tono dorado en la piel: “Me vine bronceada”, expresó.

Sabrina Rojas recibió el apoyo de los usuarios

En una publicación casual desde el living, con un top rosa viejo y unas babuchas blancas, la actriz de 43 años despertó suspiros entre los usuarios. “Entre ellas”, manifestó en la descripción en referencia a los cuadros de mujeres que también aparecen en su fotografía, y recibió más de 26.6 mil “me gusta”.

Pero lo más destacado fue que los usuarios la apoyaron en su separación con el conductor Tucumano. Las versiones indican que el motivo de ruptura estaría relacionado a que el también locutor fue visto muy cerca de una joven en un boliche de Villa Carlos Paz, Córdoba.

Ante los rumores, los seguidores de Sabrina le aconsejaron en comentarios: “Hermosa, empoderada y fiel a lo que sos, a lo que ya no permitís ni vas a permitir más”, “A llorar a la llorería los que no te valoraron”, “Uno va aprendiendo a amarse y no permite mas ciertas cosas” y “Si lo hizo una vez lo hace dos″.