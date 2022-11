Sabrina Rojas posó desde Puerto Rico con una microbikini roja y conquistó a sus fanáticos

A través de su cuenta de Instagram, Sabrina Rojas estuvo compartiendo cómo vivía las experiencias que juntaba de los recorridos que iba realizando con su novio, Luis “Tucu” López, y sus dos hijos: desde su paso por Disney hasta Miami, y luego a Puerto Rico.

Sabrina Rojas disfrutó de las vacaciones en familia. Foto: Web.

Y desde la última locación, su pareja compartió una foto de la modelo que se llevó todas las miradas: lucía una microbikini roja con líneas negras y blancas en los bordes que constó de un corpiño triangular básico acompañado con una bombacha tiro alto.

Sabrina Rojas con su familia en Magic Kingdom. Foto: Web.

Y en la fotografía, “Tucu” López escribió: “Yo protagonizando el robo del siglo”, con el cual confirmaba la belleza de Sabrina a los 42 años.

Sabrina Rojas posó en bikini desde Puerto Rico. Foto: Instagram.

Qué piensa Sabrina Rojas acerca del aspecto actual de Luciano Castro

Luego de once años en pareja y dos hijos juntos decidieron ponerle fin a su relación en mayo del 2021; sin embargo, muchos periodistas continúan preguntándole a la modelo cosas de su ex pareja, como ocurrió hace algunas semanas durante la entrevista para “Intrusos en el Espectáculo” que dio junto a su actual novio.

Sabrina Rojas habló de su separación con Luciano Castro. Foto: Web.

“Tengo que entender que no soy más su vocera. A veces me pasa eso. Yo soy más accesible para todos ustedes porque tengo buena relación, entonces me mandan un mensaje y contesto, y resulta que está mi WhatsApp y el de él, en silencio. Termino siendo la vocera y ya no debo”, comentó y seguido agregó: “Tengo que aprender a decir: ´si él no habla, menos voy a hablar yo´”.