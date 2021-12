En diálogo con Pablo Montagna, el Tucu López manifestó que tiene deseos de ser padre junto a su actual pareja, Sabrina Rojas.

“Yo creo que cualquier persona que se junta con otra para formar pareja piensa siempre en que sea o para siempre o que dure lo más que se pueda. Y obviamente que me gustaría ser papá en algún momento... Y estoy enamorado de Sabrina, por eso me gustaría ser papá y que ella sea la mamá de mi hijo”, aseguró López.

Sabrina Rojas y el Tucu López están súper enganchados y proyectan a futuro. (Foto: Instagram) web

Luego, el conductor dio detalles sobre su relación con la familia de Sabrina: “Afortunadamente, en el aspecto de la familia, tenemos un presente inmejorable. Yo con Esperanza y con Fausto me llevo espectacular y ellos conmigo también. Con Flor y con Luciano nos llevamos re bien, nos juntamos a comer, hay una armonía real y genuina”.

Cómo va la relación del Tucu López y Sabrina Rojas

Más allá de los planes a futuro o de la relación que lleva López con los hijos de Rojas y Luciano Castro. El conductor también dio detalles sobre su relación profesional con su actual pareja.

“Laburando, yo soy un tipo que prioriza la armonía y la buena onda. Pero también soy muy intenso y me preocupo por el detalle... Sabri por suerte es mucho más relajada, entonces me parece que ahí complementamos muy bien la balanza de cómo es cada uno trabajando”, detalló Tucu sobre el nuevo ciclo que llevará a cabo con Rojas en la televisión.

Cuándo comenzará el programa de Tucu López y Sabrina Rojas

El programa debutará en el 2022, exactamente el domingo 9 de enero en la franja horaria de 19:45 a 21hs, por la pantalla de América.

“Hace tiempo que vengo con la gente de América craneando algo, hicimos varios pilotos con distintos conductores y después me propusieron hacer otro con El Tucu y se nos dio”, señaló la actriz en entrevista con PrimiciasYa.

Sabrina Rojas y el Tucu López comenzarán su nuevo ciclo televisivo el 9 de enero. (Foto: Instagram)

Luego agregó: “Todo sucede por algo, nosotros estamos muy bien, muy conectados, El Tucu ya de oficio es conductor y para mí estar al lado de él, más allá que es mi pareja, me hace sentir tranquila estar con alguien que es locutor. Tiene un oficio muy grande y me voy a poder apoyar mucho en él ya que hace mucho que no hago conducción. La dupla gustó y ahí vamos”.