Luego de fuertes rumores de romance entre Sabrina Rojas y El Tucu López, fueron vistos juntos y a los besos en un boliche del barrio porteño de Palermo.

La actriz fue hace un mes a ver la obra de teatro del ex de Jimena Barón, “Sex”.

“Si, fui. Pagué mi entrada, fui con mis amigas. Estábamos en casa, un día dijimos vamos a ver Sex, compramos las entradas y fuimos”, aseguró la ex de Castro en el programa “Santo sábado” (América), sobre su visita teatral en la obra en la que participa López.

“Consta que pagué la entrada. Es un mito que alguien mi invitó, eso no es verdad. Es un morocho lindo. Lo que te puedo decir es que yo no tengo una relación amorosa con nadie y no camino de la mano con nadie”, reconoció la actriz.

Sin embargo, en declaraciones recientes a “Hola!”, la actriz finalmente confirmó sus encuentros con López: “Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No puedo decir más que eso”, explicó.

Y agregó: “Me propuse priorizarme. No quiero quedarme con la culpa de lo que no fue, voy a encenderme y a disfrutar. Me gusta estar en pareja, pero como lo hice toda mi vida, ahora creo que no podría volver a convivir con alguien”.