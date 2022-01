Hace algunos días que Flor Vigna y Luciano Castro se encuentran disfrutando del verano en la costa marplatense y lo comparten a través de las redes sociales. En las últimas horas, la bailarina compartió un tierno posteo, pero lo que más llamó la atención fue el cambio de look del actor.

Flor vigna y Luciano castro en el backstage de la filmación del videoclip debut de la bailarina como cantante.

“A veces hablo conmigo de ti”, escribió la cantante en la descripción de la publicación que realizó y que tiene más de 200 mil likes. En la misma, se los ve juntos en la playa sosteniendo una tabla de surf y a él con un cambio en su color de pelo. Es que Luciano pasó del morocho al rubio.

Los posteos de Flor Vigna dedicados a Luciano Castro. (Instagram)

Los elogios no tardaron en llegar: “Podemos decir la pareja del año”, “Que lindo verte feliz”, “Wow wow”, “Que lindo es el amor”, “Madre mía, que hermos pareja”, fueron algunos.

Los posteos de Flor Vigna dedicados a Luciano Castro. (Instagram)

Pero no solo obtuvieron las reacciones de sus admiradores, sino también las de distintos famosos. Lizardo Ponce comentó con corazones y Julieta Puente escribió: “Ay mi beba”. Sin embargo, lo que más resaltó fue la respuesta de Sabrina Rojas, quien expresó: “Buenaaa”, junto a unos emojis de surf.

Los posteos de Flor Vigna dedicados a Luciano Castro. (Instagram)

Flor Vigna habló sobre el vínculo que tienen Sabrina Rojas y Luciano Castro

En una entrevista para “Implacables” (El nueve), Flor Vigna contó cómo es el vínculo de Sabrina Rojas y Luciano Castro, quienes son padres de Fausto y Esperanza.

Después de sortear sus diferencias, Flor Vigna y Sabrina Rojas comparten una relación más estrecha.

“Sabri y Lu son como hermanos. Se quieren mucho, trabajaron mucho toda su relación y su separación, y son tremendos padres, y saben que lo primero es la familia”, explicó Flor y agregó: “Cuando yo lo conocí a Lu me dijo ‘mirá que mi prioridad son mis hijos’. Y cuando la conocí a Sabri, me dio un lugar enorme en su familia. Me miró a los ojos, es una mina muy segura”.