Flor Vigna ha tenido un 2021 cargado de diferentes emociones, entre ellas el lanzamiento de su carrera musical y el inicio de su relación con Luciano Castro.

La pareja sigue viviendo sus días de romance, es por ello que en una entrevista le consultaron a la ahora cantante si tiene planes de ser madre junto al actor en un futuro próximo.

Flor Vigna y Luciano Castro se han mostrado muy unidos desde que se conoció su relación.

Vigna aseguró que todavía no lo desea por su carrera pero que no lo descarta del todo. “Yo le pido a la vida que aguante un cacho porque estoy sacando mi música, empezando a autogestionar y producir todos mis proyectos, sé que necesito tiempo”, expresó en diálogo con Intrusos.

Para cuándo planea Flor Vigna ser madre

La bailarina y cantante se animó a poner una posible fecha para la llegada de su primer hijo. “Me enternece mucho. En tres, cinco años podría ser”, aseguró.

Por el momento, Vigna se encuentra disfrutando de su paso a una familia ensamblada con los hijos de Castro: “Yo nunca me enamoré de alguien con hijos y siento que la vida me quiere enseñar algo. Yo venía tan loca de laburo y tan exigente y toda la parte familiar me conecta con algo que es un re disfrute de vida, es un cable a tierra”.