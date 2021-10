La confirmación de la relación de Luciano Castro y Flor Vigna ha sorprendido a los seguidores de ambos famosos. Es que la pareja ya tiene dos meses de haber comenzado su romance.

//Mirá también: Flor Vigna confirmó su relación con Luciano Castro: “Estuvimos guardándolo para nosotros”

La primera en dar detalles sobre su situación fue la ex participante de “La Academia”, quien explicó: “Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo y estuvimos guardándolo para nosotros dos meses. Hace poquito decidimos dejarlo ser en público también. Lo quiero mucho y me hace muy bien”.

Luciano Castro y Flor Vigna fueron captados en el gimnasio. Gentileza

Luego llegó el turno de Castro, quien decidió ser sincero y contar cómo conquistó a Vigna durante sus horas de entrenamiento en el gimnasio donde fueron captados a los besos.

“Comenzaron hace dos meses. Las charlas se dieron cuando entrenaban y no lo hacían en ‘plan chamuyo’ sino que hablaban de una propuesta laboral en común de una serie que se va a grabar en el verano. Él sigue en ese proyecto y ella finalmente se bajó porque está con el tema de su lanzamiento al mundo de la música”, detallaron en el ciclo Mañanísima.

Poco a poco, el interés empezó a nacer y la pareja comenzó a encontrarse en otros lugares: “Se juntaron en la casa de ella, esa fue la primera vez que se vieron fuera del gimnasio y después se empezaron a conocer”.

Los detalles que dio Luciano Castro

Adrián Pallares, de Intrusos, contó que el actor le dio más detalles sobre su relación.

“Me llamó y me dijo ‘¿Qué querés que te diga? La verdad es que estamos muy bien’. Están hace dos meses y me contó esta historia de cómo fue sentirse un pibe tratando de acercarse a una chica, pedir el teléfono...”, explicó el panelista.

//Mirá también: Sabrina Rojas reveló los motivos por los que decidió separarse de Luciano Castro

“Me dijo ‘la saludé y al principio no me daba ni bolilla, la verdad es que al principio menos diez, ella en la suya haciendo gimnasia. Me cambié de gimnasio por el laburo y después empezamos a escribirnos”, concluyó.