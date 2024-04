Luciano Castro tendría una pareja nueva tras terminar con Flor Vigna: ¿qué se sabe de su nuevo amor?

Luciano Castro y Flor Vigna culminaron su relación tras dos años años juntos. Ante ello, comenzaron a surgir diferentes escándalos entre su expareja y exesposa.

Sin embargo, pese a todas las polémicas, Luciano Castro habría dejado todo atrás según Socios del Espectáculo: ya tendría nueva novia.

Cómo sería la nueva relación de Luciano Castro

De acuerdo Rodrigo Lussich, encontraron al actor con una persona de la mano en Paseo de la Plaza. Sin embargo, no se tiene sumo conocimiento.

Luciano Castro estuvo dos años con Flor Vigna. Foto: Telefe

“Me contaron que a Luciano lo vieron en el estacionamiento de Paseo La Plaza de la mano con una chica morocha. El único dato que tengo es que es morocha”, detalló el presentador.

La hiriente broma de Sabrina Rojas a Flor Vigna

Ahora bien, Sabrina Rojas y Flor Vigna resolvieron sus diferencias tras muchas idas y venidas. Luego de una hora de llamada, Rojas destacó que lograron quedaron bien y terminaron hablando bien de él.

“Es verdad que tuvimos desencuentros... Ella había dicho, prácticamente, que yo le había hecho la vida imposible. Fue una charla larga. Me di cuenta del amor que ella le tiene. Terminamos hablando bien sobre él”, entabló Rojas.

Sabrina Rojas y Flor Vigna, viejos amores de Luciano Castro. Foto: A24

Seguidamente, ella estableció que debió explicar muchas cosas sobre su relación con Castro. Por eso lograron conformar un entendimiento entre ambas.

“Ella tiene una sensación de algo y yo le tuve que explicar el por qué de un montón de cosas y yo le pregunté por un montón de otras que tal vez no me cerraban a mí. Logramos entendernos (...) Yo creo que hay cosas que no comprende… No sé si de la vida adulta, pero de la vida familiar. Tuve que ir un poco para atrás en mi historia con Luciano para que ella comprenda cosas del presente. Que hay cosas de mí con Luciano que son con él y que no tienen nada que ver. No me importa con quién esté Luciano”, explicó Sabrina Rojas.

Tras explicar la dinámica de la conversación, una conductora bromeó al decirle que ella le habría dicho bienvenida al club. Ahí, la influencer le confesó lo que le dijo a Vigna.

“Le dije ‘¡qué suerte que saliste de ahí!’. No, mentira”, destacó la exesposa de Luciano Castro entre risas.