La emoción de José María Muscari en el primer día de clases de su hijo Lucio

José María Muscari es uno de los productores y directores de teatro más conocidos del país que tiene una extensa trayectoria en las obras más exitosas de las temporadas. Además, en las redes sociales tiene millones de seguidores con los que comparte su vida cotidiana.

Hace unos meses, el productor dio una noticia que emocionó a todos. Es que Muscari pudo concretar su sueño de ser padre y adoptó a Lucio, un adolescente de 15 años.

Luego de la noticia, el famoso cuenta a sus seguidores como es su vida y las experiencias nuevas que van descubriendo juntos en su relación de padre- hijo. Esta vez se mostró emocionado por el comienzo de año escolar de Lucio.

José María Muscari se emocionó al contar que es padre de un adolescente de 15 años Foto: instagram/josemariamuscari

El emotivo relato de José María Muscari al llevar a su hijo Lucio a la escuela

El relato comenzó a la noche del domingo, por medio de sus historias, Muscari contó cómo se sentía para esta nueva etapa en su vida. “Río por no llorar. Último día de no madrugar. Mañana hijo arranca la escuela y eligió el turno mañana”, escribió el famoso.

José María Muscari habló del primer día de clases de Lucio Foto: instagram/josemariamuscari

Luego, volvió a comunicarse con sus seguidores a las 3.46 am porque no podía dormir. “Yo sabía que esto me iba a pasar. No me viene el sueño. El despertador sonará 6.30 para hijo y además me comí las gomitas de él”.

Más tarde, en la mañana relató cómo se preparaba para desayunar e ir juntos a la escuela. ”Así es la cosa. Seis y cuarenta y tres. Despejadísimo. Arranca el día con rutina escolar. Hijo se está duchando. ¿Cuánto dormí? Ya saben, nada. Te digo, la mañana no es lo mío”, expresó un poco cansado pero feliz.

José María Muscari contó como fue el primer día de clases de Lucio Foto: instagram/josemariamuscari

Asimismo, unos minutos más tarde, a las 7.35 am, el productor contó que Lucio ya estaba en la escuela y reveló sus emociones: “Mis nervios se salen del pecho, más ansiedad yo que él. Soy, primero, un espectro, porque no dormí nada. Segundo, la ansiedad, los nervios de una nueva escuela me destruyen a mí”.

“Tercero, llevar a hijo al secundario me hizo acordar a mi propio secundario, de mi propio madrugón. Creo que no me levanto a esta hora desde mi propio secundario”, agregó con lágrimas el famoso.

Del mismo modo, horas después, compartió la foto que mandó a una amiga tras dejar a su hijo en la escuela. “Aunque la foto me juega una muy mala pasada, la emoción lo vale. Esta foto le mandé a una amiga a las 7.45 de la mañana, llorando por la calle de la emoción, después que dejé a mi hijo en la escuela”, expresó.