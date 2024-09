Barbie Vélez reveló cuál es su trauma de la infancia y por qué Nazarena tiene la culpa

Barbie Vélez es la hija de la reconocida actriz Nazarena Vélez, madre e hija son muy unidas y en las redes sociales comparten los momentos que pasan en familia. La panelista de LAM está muy pendiente de su heredera en especial todo lo que tiene que ver con su nieto Salvador. Esta vez fue la hija mayor de la actriz quien reveló un trauma que tiene desde que es chica.

Mediante un video sobre su rutina, Barbie Vélez les contó a sus seguidores lo que más anhelaba cuando era chica y por qué nunca pudo tener. La hija de la actriz es una de las influencer más famosas del momento y desde que fue madre de Salvador su vida está centrada en su hijo.

Barbie Vélez y su hijo salvador

Barbie Vélez contó su trauma de la infancia y sorprendió a todos

Barbie contó un recuerdo de su infancia mientras se planchaba el pelo: “Me estoy planchando un poco el pelo porque, como ya les conté, tengo atrás unos rulos. De chiquita tenía muchos, literalmente el pelo de Salvador y me los cortaron”.

Al revelar que fue su mamá la responsable de que desaparezcan sus rulos, la hija de Nazarena Vélez contó: “Desde ahí chau rulos. De hecho, es mi sueño frustrado. Me hubiese encantado tener rulos. Me traumaba, estaba obsesionada con mis rulos”.

Nazarena Vélez y su hija Barbie

Luego, la influencer expresó: “Veía a mis compañeras o gente en la tele con rulos y me fascinaba. De hecho, le pedía a mi mamá a los 5 años que me los haga”.

“Estaba obsesionada con los rulos. Siempre tuve la esperanza de que en algún momento me iba a despertar y tener rulos o volver mi pelo a la normalidad. Y ahora me empezaron a salir rulos atrás”, expresó la influencer mientras se peinaba.

“Ayer me bañé y no es que me hice un rodete. Miren esto. Es medio un bucle. Pero no está definido. Quedó atrás y el resto lacio. Así que me estoy planchando para tener un poco más prolijo el pelo que me tengo que ir a hacer unas cosas”, agregó Barbie Vélez.