El susto de Barbie Vélez por el terrible accidente de su hijo Salvador: “Fue traumático”

La vida de Barbie Vélez cambió por completo cuando nació su hijo Salvador, fruto de su matrimonio con Lucas Rodríguez. La actriz e influencer dio un giro a su vida y ahora dedica todo su tiempo a la maternidad y a estar pendiente de las necesidades de su familia.

Salvador nació el 24 de febrero de 2023, por lo que tiene solo 17 meses. Barbie se ha vuelto una influencer de la maternidad y todo el tiempo está en contacto con sus seguidores de Instagram para contarle su rutina, sus dudas y vivencias como madre primeriza.

Tal es así que hace unos meses contó que su hijo llega tarde al jardín por un motivo especial y como regla que pusieron en su casa ella y su marido. En las últimas horas, Salvador fue al jardín, pero sufrió un accidente que tuvo en vilo a sus padres.

Barbie Vélez contó el accidente de su hijo Foto: instagram

El difícil momento de Barbie Vélez por el accidente de su hijo Salvador

Barbie Vélez contó a sus seguidores el difícil momento que vivió cuando su hijo se cayó en el jardín y tuvieron que ir a la guardia. “La semana pasada se cayó en el jardín. Vieron que le decía que no para un segundo. Que está bien, es lógico de la edad. Se cayó, se lastimó y le tuvimos que hacer unos puntos. Fue bastante heavy para nosotros”, relató la hija de Nazarena Vélez.

Barbie Vélez contó el accidente de su hijo Foto: instagram/barbiepu

“Fuimos a la guardia, obviamente. Por suerte nos tocó una pediatra y una cirujana plástica que fueron un amor. Fue un toque, le dieron la inyección de la anestesia y le hicieron dos puntos. La verdad es que después de eso estuvo bárbaro. No se quejaba, es un sol. Fue más traumático para nosotros que para él. Pero ya está bien”, agregó Barbie Vélez sobre el accidente de su hijo.

Asimismo, la influencer y actriz contó que su bebé está en la etapa de pleno crecimiento y es por eso que está muy activo. “No me perturba que se despierte a las 5 de la mañana. El sueño de los bebés y de los niños, no sé hasta qué edad, es cíclico y depende de un millón de factores. No hay que estresarse, en algún momento se dormirá mejor”, comentó Barbie Vélez.