Preocupación por la salud de Barbie Vélez a horas de su cumpleaños: “Nos intoxicamos”

A pocos días de su cumpleaños, Barbie Vélez reapareció en las redes sociales para compartir la difícil experiencia que tuvo que enfrentar debido a un pedido de comida en mal estado que afectó su salud y la de su esposo, Lucas Rodríguez. La influencer y actriz utilizó su cuenta de Instagram para relatar el mal momento que vivieron, agradeciendo también el apoyo de su familia.

Salvador, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez. (Instagram Barbie Vélez)

El complicado problema de salud que tuvo Barbie Vélez en su cumpleaños

Barbie Vélez, conocida por su constante presencia en las redes sociales, sorprendió a sus seguidores con una inesperada noticia. En lugar de los habituales preparativos y entusiasmo que muestra en los días previos a su cumpleaños, Barbie apareció en su primera historia de Instagram con una “cara demacrada”, explicando la razón de su ausencia.

“Aparezco con esta cara de demacrada,” comenzó diciendo Barbie en su video. “Nos intoxicamos con Lucas. Gracias a Dios, Salvador no comió lo mismo que habíamos comido nosotros.” Con estas palabras, quiso tranquilizar a sus seguidores asegurándoles que su hijo estaba bien y no había sido afectado por la intoxicación.

Mientras realizaba su rutina de cuidado de la piel, Barbie continuó: “No saben lo mal que estábamos. Ayer estuvimos todo el día en cama, arruinados. Y gracias a los abuelos que vinieron y nos ayudaron un montón. No podíamos más. Hoy medio que activamos, mañana es mi cumpleaños”.

La recuperación de Barbie Vélez para celebrar su cumpleaños

A pesar del mal momento vivido, Barbie Vélez decidió no cancelar sus planes de cumpleaños, gracias a la mejoría en su estado de salud y el de Lucas. “Mi plan había sido reservar un hotel con spa para la familia, pero hoy me levanté y ya teníamos todo cerrado. Tenía ganas y a la vez me sentía mal. Ayer iba a suspender todo por cómo me sentía. Hoy Lucas se levantó mucho mejor y yo también, aunque me duele la cabeza”, relató Barbie.

Finalmente, la actriz compartió con sus seguidores cómo había cambiado su perspectiva a lo largo del día. “Cuando llegué agradecí completamente porque fue un cambio de aire, otro lugar, otra onda, porque estaba a un segundo de suspender todo y quedarme en mi casa en la cama todo el día”, dijo la actriz.

“Nos metimos con Salvi a la pileta y un planazo para todos aunque estaba cansada,” comentó Barbie, mostrando su optimismo y gratitud por haber podido disfrutar de su cumpleaños a pesar de las dificultades iniciales.