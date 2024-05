La angustia de Nazarena Vélez por el problema de salud que padece Salvador, el hijo de Barbie

Nazarena Vélez es muy activa en sus redes sociales, en las que junta millones de seguidores, en tanto que suele compartir con los usuarios las actividades y los proyectos que suele realizar a diario, como así también los looks que utiliza en cada ocasión y los momentos que comparte junto a su familia.

Sin embargo, cuando se trata de Salvador, ella no se resiste y expresa su amor con numerosas fotos y videos del pequeño; pero en esta ocasión, el nombre de su nieto fue mencionado por Ángel De Brito durante el programa de “Los Ángeles de la Mañana” (LAM) y causó pena en la panelista.

Nazarena Vélez, sus hijos, Bárbara, Thiago y Gonzalo, y su nieto, Salvador. Foto: Instagram

“Barbie, la llamamos y está con otitis Salvador, pobrecito. Qué feo, tan chiquito”, expresó el conductor y seguido le preguntó a Nazarena si sabía algo sobre su estado de salud actual, y ella con angustia reveló: “Sí, Salvi. Hace como 6 días que está con fiebre. Horrible. Le molesta, pero ahora está mejor”.

Qué dijo Barbie Vélez sobre las llegadas tarde de su hijo al jardín

La influencer contó que “él va marcando el reloj de la hora en que nos levantamos todos, sobre todo los fines de semana, que es sin alarma. Entonces, estaba en mi quinto sueño, me fijé y eran las 11 de la mañana. Mismo, los días de semana de jardín, él va a la mañana y no le pongo alarma ni nada de eso”.

Barbie Vélez posó en familia y su hijo salvador se robó todas las miradas, Foto: instagram

Y aclaró que es una decisión que tomaron en conjunto con su pareja y con la cual están ambos de acuerdo: “Siento que ya va a tener toda la vida para alarmas y eso. Algo que les dije a las maestras y que hablamos con Lucas es que, cuando se levante, vamos. Total, es re flexible, no es que sea un jardín de colegio. Siempre se levanta más o menos al mismo horario, 8, 9, no más que eso y no ponerle alarma”.