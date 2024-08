La fuerte traición que recibió Nazarena Vélez de su hijo con Daniel Agostini: “No le hablo”

Nazarena Vélez es una actriz, productora y exvedette argentina que tiene una larga trayectoria en la televisión y el teatro. Actualmente se encuentra como panelista de LAM, en donde aprovecha para opinar diferentes temáticas de actualidad, en la noche del lunes contó la interna familiar que vive con su hijo Gonzalo “El chino” Agostini.

Es conocido por todos, la separación mediática y conflictiva que tuvo en su momento Nazarena con Daniel Agostini por la tenencia legal de su hijo. Si bien ahora su hijo ya es mayor de edad, la famosa tiene algunas rispideces con el joven de 26 años.

Según reveló Nazarena en LAM no se habla con su hijo porque le filtró una conversación que ella tuvo en su casa y le contó a su papá, Daniel Agostini por lo que el cantante le mandó una carta documento a la famosa para que no hable de él.

Nazarena Vélez habló sin filtros de la pelea que tuvo con su hijo

Cuál fue el conflicto entre Nazarena Vélez y su hijo El Chino Agostini

“Me enojé con él porque le fue a decir algo que me escuchó”, expresó enojada Nazarena sobre su hijo en LAM. Asimismo, la famosa contó que no tiene contacto con el Chino por lo que hizo: “No le hablo” en referencia a que su hijo escuchó que tema se iba a tratar en el programa y fue a contarle a su papá, eso hizo que se anticipe y le mande carta documento.

“¿O sea estás sin contacto con los Agostini?”, le preguntó Ángel de Brito a la famosa. “Sí”, aseguró Nazarena Vélez sobre la interna familiar con su hijo y su expareja.

“¿Por qué tu hijo se enoja por algo que no pasó?”, preguntó Yanina Latorre. A lo que Nazarena Vélez respondió: “Él no se enojó. Yo me enojé con él, porque le fue a decir a Daniel algo que escuchó. Estamos viviendo juntos y hacés que tu papá me mande una carta documento, ¿estamos todos locos?”.