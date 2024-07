¿Le puso los puntos? El fuerte cruce entre Nazarena Vélez y Eliana Guercio: “Sos igual a Furia”

Eliana Guercio es una actriz argentina de 46 años y esposa de Sergio Romero, actual arquero de Boca Juniors. Este 2024 estuvo en el foco de las noticias, debido a su papel como panelistas de Gran Hermano 2024, su fanatismo por Furia y sus peleas en vivo con algunos de sus compañeros.

Eliana Guercio visitó LAM y se enfrentó a Nazarena Vélez

En esta oportunidad, Eliana Guercio visitó “LAM” (América TV), y habló de su paso por “El Debate de Gran Hermano 2024″, de su fanatismo por Furia y de las polémicas que protagonizó en el reality. Además, se enfrentó a Nazarena Vélez, su excompañera de elenco en “El Champan”, una obra de teatro de Gerardo Sofovich.

El fuerte cruce entre Nazarena Vélez y Eliana Guercio

Ángel de Brito le consultó: “¿Por qué decía que Nazarena Vélez te hacía la vida imposible en el teatro?”, y Eliana pidió que lo responda Nazarena, y la actriz contestó: “Porque vos eras una soreta, básicamente. Nunca fuiste muy amorosa. Acabas de reconocer que sos Furia”.

Nazarena Vélez comparó a Eliana Guercio con Furia de Gran Hermano 2024

“Yo sabía que con ella me tenía que llevar bien”, completó Eliana, y Nazarena confesó que todo comenzó porque Guercio era “Team Flor”, es decir, cuando Florencia de la V hacía el protagónico en “El Champan”, y no tanto, cuando la que lo hacía era Vélez.

Nazarena Vélez le dijo de todo a Eliana Guercio Foto: instagram/nazarena

“Tomaba partido, era una conchu**. Cuando yo fui a reemplazar a Flor, era muy difícil, me la hiciste parir como buena soreta, y ahí dije: ‘la odio’”, agregó Nazarena sobre Eliana. Además, agregó que en “No somos santas”, seguían teniendo mala relación.

Eliana le respondió: “Estás loca, yo nunca fui chot* con vos”, y Nazarena retrucó: “Vos siempre fuiste chot*, lo acabas de decir, sos Furia, y ahora me querés vender que sos Bambi. Capaz que no te dabas cuenta”.

“Yo te ignoro, no es que me tomo el trabajo de hacértela pasar mal, vos sí. Llamabas a gente para que te vengan a aplaudir a vos y abuchear a mí”, confesó Eliana sobre el accionar de Nazarena, y la actriz se justificó: “En la guerra todo vale. Te iba a hacer conch*. Vos eras re competitiva y me parece bárbaro”.

Finalmente, Eliana confesó que Nazarena le hizo la vida imposible: “El camarín inundado, me rompieron la puerta, dijo que le pegué una patada a una vestuarista, entre otras cosas”.