Eliana Guercio lloró delante de Furia de Gran Hermano: “Me cambiaste la vida”

La salida de Juliana “Furia” Scaglione generó amores y odios tal como sucedió mientras estuvo dentro de la casa. Este miércoles, la recién eliminada fue protagonista de un debate íntimo y la actitud de Eliana Guercio, una de las panelistas, sorprendió a todos.

Guercio elogió a Furia y le comentó que durante su reciente accidente, que la obligó a quedarse mucho tiempo en reposo, se dedició a ver todo el día la casa de Gran Hermano mediante DGo. Aseguró que en esas horas descubrió lo alegre y generosa que era la participante.

“Me cambiaste la vida desde que me quebré el tobillo, fuiste mi entretenimiento diario. Evitaste que me deprima, como me dijeron que me iba a pasar”, dijo la panelista.

“Gracias, te amo. Un súper elogio”, le respondió sorprendida Juliana.

Por qué Eliana Guercio lloró por Furia

“Está bien tu personaje. Pero si le hubieses hecho caso a Coy y hubieras levantado le pie del acelerador, la gente que no ve DGo hubiera descubierto la persona que yo ví, que sí miro DGo las 24 hs”, comentó.

“Sos hermosa, con muchos sentimientos, súper generosa...”, dijo y no pudo contener el llanto. La participante se sintió algo incómoda y admitió: “Me mata verla llorar”.