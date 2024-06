⁠El descargo de Laura Ubfal tras la salida de Furia de Gran Hermano 2024: “El sauna de varones”

Gran Hermano 2024 tuvo un giro de 180 grados el pasado 18 de junio. Luego de un mano a mano entre Martín y Furia, la hermanita quedó eliminada de la competencia y quedó en sexto lugar pese a ser considerada una candidata fuerte.

“Acá está la verdad, así que a quién nombre toma sus cosas y se despide (...) Quien abandona la casa más famosa es... Juliana”, anunció Santiago del Moro, conductor del programa.

Tras su eliminación, la doble de riesgo va a conversar con el conductor y los analistas sobre su estadía. Sin embargo, previo al encuentro, Laura Ubfal decidió brindar su postura sobre la decisión del público.

La opinión de Laura Ubfal sobre la eliminación de Furia de Gran Hermano 2024

La periodista y analista de Gran Hermano 2024 decidió comunicar su postura en su cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter). Ahí, junto con una foto de Martín y Nicolás en la ducha, apuntó contra la decisión del público.

En este aspecto, Ubfal aseveró que la fanaticada le dio el poder a los Bros a continuar un juego donde las mujeres no eran incluidas.

“Lo que viene. El sauna de varones. El club de los amigos donde las mujeres no entran. Y nosotras les seguimos dando ese poder”, sentenció la panelista de Intrusos.

La respuesta del público a los dichos de Laura Ubfal sobre Furia de Gran Hermano 2024

El tweet de Ubfal contó con más de 500 mil vistas y cuatro mil comentarios. En los mismos se reveló el descontento por la postura de la analista, dado que estaba brindando un concepto erróneo del feminismo.

“Te recuerdo que DENISSE SIENDO MUJER era parte de ese grupo y la desquiciada decidió fulminarla y sus títeres la sacaron, así que si vas a hablar que sea algo coherente, aunque hace rato ya no razonas inténtalo”, “Le erraste, hay mujeres misóginas también, el feminismo no es apoyar las actitudes de todas solo por el hecho de que sean mujer. Furia les sirvió en bandeja de plata la final a los hombres por proyectar sobre las demás una envidia e inseguridad que sentía ella misma y no supo ver”, “En el juego de Furia tampoco entraban mujeres, ella se encargó de eliminarlas de a una. Los bros siempre jugaron entre ellos”, destacaron algunos usuarios sobre la opinión de Laura Ubfal en contra de la decisión del público a favor de los Bros.