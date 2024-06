Por qué cambiaron El Debate de Gran Hermano 2024 y cómo será la participación de Furia

Luego de la intensa gala de dos días en Gran Hermano 2024 que terminó anoche, martes 18, con la votación histórica y eliminación de Juliana en un versus con el Chino, se espera que hoy sea El Debate con la jugadora eliminada para hablar de su estrategia, estadía y todas las polémicas que causó su juego en la casa.

Al igual que con los demás participantes, El Debate se realiza en vivo al otro día de la eliminación, allí se presenta el participante eliminado para hablar de todo y responder a las preguntas de los analistas. Además, están presentes los exjugadores que pueden interrumpir y expresar sus opiniones sobre los temas que se hablan.

La gala atípica que generó el enfrentamiento entre Juliana y Martín llevó a que se corra El Debate para un miércoles, mismo día en que se realiza las nominaciones en la casa. Asimismo, al ser uno de los más esperados se cambió la dinámica del programa en vivo debido a que Furia es la más polémica y disruptiva del reality y sus actitudes generaron controversia en el público.

Cómo será El Debate en Gran Hermano 2024

Cómo será El Debate de Gran Hermano 2024 y por qué se cambió

Según informó Gastón Trezeguet, quien forma parte del panel de analistas, en el programa A la Barbarossa, esta noche será diferente y habrá cambios para poder tener un mano a mano con Furia sin interrupciones.

“Hoy tenemos el íntimo de Santiago del Moro con Furia. En otra parte, vamos a estar los analistas, pero no va a estar el club de resentidos, no va a haber ex de esta edición en el piso. Porque Furia se lo merece absolutamente”, señaló Gastón Trezeguet generando polémica.

Ante esto, Nancy Pazos interrumpió: “¿Por qué hay que hacer un tratamiento especial a Furia?”. A lo que la conductora respondió: “Porque ella es una personalidad especial y hay que contenerla más que a otros participantes”.