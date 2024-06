Así quedó la casa tras la salida de Furia de Gran Hermano 2024: el festejo de Los Bros y la reacción de Emma y Darío

Gran Hermano 2024 está llegando a su final. Luego de la extensa gala del versus entre Furia y Martín que se llevó a cabo en dos días y terminó con una votación histórica y la eliminación de Juliana, la jugadora más polémica del reality generó todo tipo de sentimientos entre los fanáticos y excompañeros que estaban en el piso del programa en vivo.

El fanatismo mueve pasiones, y así quedó demostrado con el gran grupo de fanáticos que tiene Furia, el cual se fue acrecentando a medida que pasaba su estadía de 6 meses en Gran Hermano. Lo que llevó al fuerte enfrentamiento telefónico y el récord de votos entre ella y el Chino.

Ni bien Santiago del Moro anunció el ganador del teléfono, Furia se despidió de sus compañeros. “Lo sabía, quédate tranquilo, disfruta muchísimo”, le dijo a Emmanuel. Luego habló con Darío: “Te quiero un montón, no se separen” en referencia a los dos que quedan con Los Bros.

En cambio, al hablar con Bautista, Nicolás y Martín fue contundente: “Ustedes no me saluden, asquerosos. Me trataron como una reina hasta último momento, pero son la misma mierd* que siempre. Gracias por ser unos falsos, fallutos”.

La reacción de Emmanuel y Darío a la salida de Furia de Gran Hermano 2024 Foto: captura video

Cómo quedó la casa tras la salida de Furia de Gran Hermano 2024

Antes de irse pidió a sus compañeros que no canten ni aplaudan mientras caminaba hacia la puerta de Gran Hermano, Furia expresó: “No me canten nada, silencio. Sé que me gané este premio y esta casa es mía”.

Tras la salida de Juliana, los cinco participantes que siguen en juego se reunieron en el patio. Primero Emmanuel mostró su desconcierto y tristeza por su amiga Furia: “Yo quiero que me dejen en paz, tranquila, que yo llegué acá divina por la gente, icónic. No me molesten, basta, ya estuve demasiado tiempo sola”.

Luego Los Bros se tomaron un tiempo a solas para brindar por el triunfo del Chino y por avanzar un paso más en su meta de llegar los tres a la final. Bautista tomó la palabra mientras brindaban: “Porque se quedó el Chino acá”.

“Gracias por todo, siempre”, les dijo el Chino a sus amigos. Los tres levantaron las copas y festejaron el triunfo de Los Bro sobre los Furiosos. Más tarde, se unió Arturo, el perro de la casa, a festejar con Bautista, Nicolás y Martín.