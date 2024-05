Eliana Guercio habló tras su accidente en Córdoba y se refirió a la atención médica

Eliana Guercio preocupó a Sergio “Chiquito” Romero, su esposo, en la previa del encuentro entre Boca y Estudiantes en el Mario Alberto Kempes tras haber sufrido un accidente. Este miércoles 1 de mayo, habló sobre su caída y se refirió a la atención médica en Córdoba.

QUÉ LE PASÓ A ELIANA GUERCIO EN CÓRDOBA

Guercio se acercó el martes por la tarde al Hotel Quorum para poder saludar a su esposo y desearle suerte antes del encuentro por semifinales. Sin embargo, las cámaras de diferentes medios registraron a la pareja caminando con dificultad.

Con el correr de las horas, se conoció que Guercio se había fracturado el tobillo y Ángel de Brito fue el encargado de brindar más detalles. “Me cuenta Eliana que tiene triple fractura en el tobillo y el episodio fue así: ‘iba con el bebé en brazos. No vi que se terminaba la vereda, obvio estaba bastante alto y me confundí con las vallas”, contextualizó en LAM.

¿Esta bien? Eliana Guercio sufrió un terrible accidente en la previa de Boca-Estudiantes Foto: C5N

Posteriormente, De Brito siguió con la explicación de Eliana: “Cuando me iba cayendo, solo procuré cuidar a Luqui (Luca Romero), que estaba dormido. Sabía que al no poner las manos, me iba a lastimar, pero en ese momento estaba usando las manos para levantarlo a él”.

“Gracias a Dios me salió perfecto: Luqui intacto y yo me hice mier... Me quebré todos los huesos que había para quebrar. Serían tres huesos. El doctor de Boca me acomodó el pie de tal manera que me sacó gran parte del dolor que tenía en ese momento’”, leyó de Brito sobre la paciente que fue trasladada a un centro médico de Córdoba.

ELIANA GUERCIO HABLÓ TRAS SU ACCIDENTE EN CÓRDOBA

Este miércoles 1 de mayo por la mañana, Guercio se pronunció a través de una historia en su cuenta de Instagram. “No sabría cómo agradecer en igual medida a la insuperable atención que me dieron en el Sanatorio Allende de Córdoba”, redactó.

Eliana Guercio y el posteo de este miércoles tras su accidente en Córdoba. Foto: elianaguercio12

En paralelo al mensaje, se puede ver el pie derecho de Guercio con una bota ortopédica para resguardar la zona afectada. " Gracias infinitas. Gente y profesionales geniales”, concluyó.