La extraña enfermedad que sufrió Nazarena Vélez durante sus vacaciones en Brasil: “Me perforó el cerebro”

Después de una intensa temporada de teatro en Villa Carlos Paz y múltiples funciones en Buenos Aires, la actriz y figura de la televisión argentina Nazarena Vélez decidió tomarse unas merecidas vacaciones. Acompañada por su pareja, Santiago Caamaño, y Thiago, su hijo menor, eligió las paradisíacas playas de Brasil como destino para descansar y disfrutar del clima tropical.

Sin embargo, sus vacaciones no fueron tan perfectas como esperaba, ya que sufrió una inesperada dolencia que la obligó a regresar anticipadamente a Argentina.

El incómodo momento que vivió Nazarena Vélez tras sus vacaciones en Brasil

Nazarena Vélez, conocida por su participación en el programa LAM (América TV), compartió con sus seguidores de Instagram los detalles de su enfermedad. “Agarré lo justo y necesario el celular porque descansé. Necesitaba. Aparte comí, chupé, tomé sol, me conecté con la naturaleza. Hice todo lo que se hace en vacaciones. Ahora tengo que ponerme a hacer de todo y empezar a desarmar las valijas”, contó Vélez en sus hsitorias Instagram donde tiene más de 2.4 millones de seguidores.

El viaje, que inicialmente había sido un escape perfecto para recargar energías, se vio interrumpido cuando Nazarena comenzó a experimentar un intenso picor en el cuero cabelludo. En sus historias de Instagram, la actriz expresó: “Capítulo aparte para el pelo. No sé si me contagié piojos, en la arena había algún bichito o qué, pero no saben lo que me pica la cabeza”.

Añadió con humor que estaba considerando un tratamiento capilar intensivo debido a los efectos del sol y el mar en su cabello, comentando en broma que su pelo estaba tan desordenado que parecía un “escobillón”.

A pesar del inconveniente, Vélez no perdió su característico sentido del humor y compartió con sus seguidores el proceso de recuperación. “No sé. Fue el sol que me perforó el cerebro y me dejó así o me contagié piojos. No dejo de rascarme la cabeza además de que me tengo que hacer un baño de crema porque me das vuelta y soy un escobillón”, remató la actriz, intentando mantener una actitud positiva frente a la situación.