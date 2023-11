A pesar de llevar varios meses separados, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul siguen dando de qué hablar y generando rumores de reconciliación. Luego de anunciar que ya no estaban juntos, la cantante se hizo un radical cambio de look y se tiñó de colorado. Aunque aquel color no lo llevó durante demasiado tiempo ya que debía grabar una publicidad de una reconocida marca de productos para el cabello.

En aquel entonces, los fans de La Triple T instauraron una teoría y la compararon con Rosalía y Shakira. “Todas las que se tiñen de rojo se están separando, agarren a Emilia”, señalaron en referencia a la cantante que acaba de lanzar una colaboración con Tini.

Ahora, la intérprete de “Miénteme” volvió a sorprender con otro cambio radical en su cabellera. Como si esto fuera poco, casi al mismo tiempo, Rodrigo De Paul se tiñó del mismo color y levantó sospechas. ¿Coincidencia o indirecta?

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul cambiaron de looks ¿pura coincidencia?

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se hicieron el mismo cambio de look

Recientemente, durante el partido del Atlético de Madrid vs Villareal, Rodrigo De Paul apareció con un nuevo peinado y color de pelo. El futbolista lució un rubio platinado y no pasó desapercibido, incluso, horas más tarde por una llamativa coincidencia con su ex pareja.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se tiñeron del mismo color: ¿coincidencia o indirecta? Foto: Web

Apenas un día después, este mismo lunes, Tini Stoessel subió a su cuenta de Instagram un video en el que aparece con su nuevo cambio de look. Esta vez, la artista se cortó el pelo mucho más corto, a la altura de los hombros, y se tiñó de un color rubio ceniza. Rápidamente, comenzaron a surgir rumores de una posible reconciliación.

Dónde se volverían a ver Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Desde que anunciaron su separación, se especuló con una reconciliación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Por su parte, el periodista de espectáculos, Ángel De Brito, habló sobre la posibilidad de que le den una nueva oportunidad a la relación, y cuándo sería el encuentro.

Como suele hacerlo, el conductor de LAM respondió las consultas de sus seguidores de Instagram. Una de ellas fue acerca del vínculo entre el futbolista y la cantante: “Tini y De Paul, ¿se van a reencontrar en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala?”, indagaron.

A lo que el jurado de Bailando 2023 develó el misterio y deslizó que los exnovios van a estar muy cerca en esta fecha especial: “Sí (en público)”, respondió, contundente.