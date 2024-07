Qué cantante argentina formaría parte del nuevo álbum de Coldplay

Coldplay es una de las bandas más importantes del siglo XXI, fue creada en 1997 y es liderada por el vocalista, Chris Martin. A finales de 2022 demostraron su impacto en Argentina con 10 shows en el Estadio River Plate y la mayor venta de entradas (626.841).

Coldplay demostró una gran conexión con Argentina, tras realizar 10 shows en una misma gira, y en esta oportunidad, sorprendió tras el rumor de que colaborará con una artista argentina en su décimo álbum, Moom Music.

"Moom Music", el nuevo álbum de Coldplay Foto: Web

El próximo viernes 4 de octubre, la banda británica lanzará su décimo álbum de estudio, Moom Music, y ya lo comenzaron a promocionar a través sus redes sociales. Este disco es la segunda parte de suproyecto Music of the Spheres, y el pasado 21 de junio salió la primera canción: “Feels Like I’m Falling in Love”, y el videoclip el 22 de julio.

A tres meses de presentar su nuevo álbum, Coldplay realizó una escucha con sus fanáticos en Düsseldorf, y algunos de ellos filtraron algunas colaboraciones que tendrá el disco. Lo que más llamó la atención es que se rumorea la participación de una artista argentina.

“We Pray” será una de las canciones de Coldplay y según los fanáticos será en colaboración con cuatro artistas de diferentes partes del mundo. Burna Boy, un cantante y compositor nigeriano de 33 años, Little Simz, una rapera británica de 30 años, Elyanna, una cantante palestina-chilena de 22 años, y Tini Stoessel, la cantante argentina de 27 años.

Tini Stoessel sería parte del nuevo álbum de Coldplay, "Moom music" Foto: Instagram/@tinistoessel

Aunque ninguno de los dos artistas confirmó nada, es cierto que Tini Stoessel cantó junto a Chris Martin en uno de los shows que Coldplay realizó en River Plate durante 2022. Cantaron “Let Somebody Go”, de la banda británica, y “Carne y Hueso”, de la argentina.

La señal de Tini Stoessel que confirmaría su colaboración con Coldplay

El 11 de abril, Tini Stoessel lanzó Un mechón de pelo, su quinto álbum de estudio, y para promocionarlo realizó un LIVE en Instagram, y les contó a sus fans que en ese momento se encontraba en el estudio grabando con un artista emblemático.

Tini Stoessel sería parte del nuevo álbum de Coldplay

“Estoy viviendo algo muy increíble, nunca me hubiese imaginado estar viviendo esta experiencia con alguien que admiro tanto. Es algo que no puedo creer”, explicó Tini. Frente a esto, los fans de la argentina comentaron que podría tratarse de que en ese momento ella habría estado grabando con Chris Martin.