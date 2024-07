Tini Stoessel habló sobre el reencuentro con Rodrigo De Paul en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Tini Stoessel es una cantante y actriz argentina de 27 años, que tras lanzar Un mechón de Pelo y realizar cinco shows en Buenos Aires, se instaló en México para grabar una serie por tres meses. El 19 de julio regresó al país y confirmó su asistencia al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

El martes 16 de julio fue el último día de rodaje de Tini Stoessel para la miniserie de Disney. Por lo cual, el viernes 19 de julio fue vista en el Aeropuerto de Ciudad de México para regresar a Buenos Aires, un día antes de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, a la cual fue invitada.

Tini Stoessel en el Aeropuerto de México para volver a Buenos Aires Foto: Twitter

Luego de casi tres meses, Tini Stoessel regresó a Buenos Aires y fue recibida por múltiples fanáticos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Donde también la esperó un móvil de “LAM” (América TV). La artista contó que se encuentra con gripe, pero que está muy contenta por lo realizado en la serie que filmó en México y aseguró que pronto grabará nueva música.

Frente a la pregunta de si asistirá al casamiento de Oriana y Paulo, Tini confesó: “Sí, vine para eso, para poder estar con Ori que me invitó. Así que, me organicé para poder estar. Justo terminé de filmar y me vine para Buenos Aires”.

Tini Stoessel habló sobre su posible reencuentro con Rodrigo De Paul en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Marixa Balli le comentó: “Va a estar Rodrigo De Paul”, quien en su entrevista con “Sería Increíble” de Olga, confesó su asistencia. Teniendo en cuenta que Tini y Rodrigo se separaron en agosto de 2023. “Supongo que nos saludaremos, hace mucho tiempo que no nos vemos. Felicitarlos a todos por lo que vivieron hace poco”, comentó Tini sobre el reencuentro con su expareja en el casamiento.

Luego, le consultaron si irá acompañada, y la cantante expresó: “Con Ori nos conocemos desde que somos muy chiquitas. Entonces, tenemos amigas en común. Voy con una amiga de toda la vida, pero también va a estar Emilia Mernes, Lizardo Ponce, irán varios amigos”.

Recalcó que no cantará y agregó: “Voy a acompañar a Oriana y a Paulo que sé lo mucho que esperaron este día. Así que me pone muy contenta”.