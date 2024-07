Así comenzó la historia de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: ¿cómo se conocieron?

Paulo Dybala y Oriana Sabatini son una de las parejas más queridas de la Argentina. La cantante y el futbolista llevan más de cuatro años juntos y, tras comprometerse frente a la Fontana di Trevi, en Roma, finalmente llega el día más esperado: el casamiento.

A fines del 2023, entre la sorpresa y la emoción, Oriana Sabatini aceptó la propuesta de matrimonio de Paulo Dybala y el video recorrió el mundo entero. Detrás de escena, los compañeros del futbolista se encargaron de filmar toda la secuencia, que luego publicaron en las redes sociales. Asimismo, la pareja oficializó el compromiso con una foto en primer plano de la mano de la actriz con el anillo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron su compromiso Foto: Instagram

Desde entonces, Oriana y Dybala se han puesto en marcha para preparar su casamiento. La boda del futbolista y la artista se convirtió en uno de los eventos más importantes del año. A pesar de que la relación comenzó con un desencuentro, la historia de amor tuvo un final feliz.

Cómo nació el amor entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En 2017, Oriana acababa de terminar su relación con el actor y youtuber Julián Serrano y ya corrían rumores que la vinculaban con el futbolista cordobés. Pero no fue hasta julio de ese año que en Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli, se habló en televisión del tema.

El momento en el que Tinelli le pregunta a Oriana sobre Dybala. Foto: Redacción Vía Córdoba

Tinelli le preguntó a Oriana sin rodeos: “¿Paulo Dybala es tu novio?”. Inmediatamente, la joven respondió que no. “Es lindo chico, pero no lo conozco”, sostuvo. Ante esto, Ángel de Brito reaccionó diciendo que Oriana estaba mintiendo. “Te adoro, pero nos mentís”, soltó el panelista.

La vez que Oriana Sabatini rechazó a Paulo Dybala

En aquel entonces, Paulo seguía a Oriana en las redes sociales, le daba alguno que otro like a sus publicaciones, pero no más que eso. Un día, el jugador se animó a conseguir el número de teléfono de la modelo para escribirle. Años más tarde, se supo que fue Ricky Sarkany quien se lo facilitó.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, juntos en Puerto Madero

Cuando la joven leyó el mensaje, les preguntó a sus amigas si lo conocían. Algunas sugerían que podía tratarse de un tenista. La duda continuó hasta que le consultó a su padre, Ova Sabatini. “Es un jugador de fútbol, pero ¿por qué te escribe?”, respondió él. La curiosidad de Oriana aumentaba, pero también la cautela para asegurarse de que realmente era Dybala.

“¿Cómo sé que de verdad sos vos?”, le escribió Oriana, a lo que él se ofreció a llamarla. A pesar de esto, optó por enviarle audios, que la joven comparó con algunas entrevistas del futbolista que había encontrado en YouTube.

Oriana Sabatini viajó a Italia con Dybala y unas fotos hacen pensar que se muda a ese país

Tras comprobar que no se trataba de un engaño, los jóvenes se continuaron escribiendo por un tiempo. Pudieron conocerse en persona cuando él visitó Argentina y salieron en diferentes oportunidades con sus respectivos grupos de amigos. Sin embargo, por un año y medio no se hablaron.

Luego de ir y venir, decidieron darse una oportunidad tras el Mundial de Rusia 2018. Realizaron un viaje a Grecia, allí confirmaron su romance de una forma muy particular: ambos publicaron, al mismo tiempo, el recorte de una pareja besándose. Luego, la reconfirmación se dio con fotos de ellos juntos de vacaciones.

La particular forma en la que Dybala y Oriana anunciaron su romance. Foto: Redacción Vía Córdoba

La decisión de Oriana Sabatini de acompañar a Paulo Dybala

En los comienzos, Dybala se encontraba enfocado en su carrera futbolística en Italia, mientras que Oriana estaba trabajando en su música en Argentina. La distancia comenzaba a pesar en la relación y la única forma de solucionarlo era que uno de ellos cambiara de residencia.

Así es la casa de Paulo Dybala y Oriana Sabatini en Italia

Fue así que en febrero de 2020, Oriana se mudó a Torino. A partir de esto, surgieron rumores de que la pareja se había casado en secreto, algo que Catherine Fulop negó. “De ninguna manera, no se casaron a escondidas”, afirmó. “En una entrevista con un periodista amigo mío, yo venía hablando de mi esposo y dije ‘el esposo de Oriana’. Pero después me rectifiqué y dije ‘su pareja’, entonces sospecharon que estaban casados”, agregó.

La propuesta de casamiento de Paulo Dybala a Oriana Sabatini

Mientras estaban paseando por Roma, la pareja se acercó a la Fontana di Trevi para pedir un deseo con el clásico lanzamiento de una monea a la fuente. En eso, Dybala sacó una caja de su bolsillo y se arrodilló frente a Oriana. Atónita, ella atinó a golpearlo y decir “¿Qué haces?”, pensando que se trataba de una broma.

Pero no. Luego de unos segundos, cayó en la cuenta de que no se trataba de un chiste. En medio de la emoción le dio el “sí” al cordobés. Las lágrimas y los abrazos no tardaron en aparecer. Mientras que, amigos de la pareja, entre ellos Leandro Paredes, capturaron el momento que recorrió el mundo entero.