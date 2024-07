La interna familiar a días del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: quién no va a la boda

Oriana Sabatini y Paulo Dybala son una de las parejas más queridas del deporte y el espectáculo nacional e internacional. Luego de estar varios años de novios, el futbolista le pidió casamiento a la actriz con una romántica propuesta en la Fontana di Trevi en Roma. Finalmente llegó la fecha del momento especial y este 20 de julio será la gran boda.

El casamiento de la pareja es uno de los más esperados por todos y se espera que el acontecimiento sea la boda del año debido a la gran cantidad de invitados famosos que tendrá ya sea del ámbito del deporte, de la música y el espectáculo.

Asimismo, la boda será un evento imponente con lujo y ciertas reglas que deberán cumplir los invitados para que se mantenga la intimidad del festejo entre los familiares y amigos de la pareja. Al ser Oriana, la hija mayor de Catherine Fulop y Ova Sabatini se espera que la destacada familia tenga gran relevancia.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Foto: instagram/orianasa

Quién sería el familiar que no va al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Es decir, que a pocos días se comenzaron a filtrar algunos datos del gran evento. Según revelaron en LAM, la familia Sabatini vive una fuerte interna entre el padre de la novia y su tía la extenista Gabriela Sabatini, ya que al parecer no asistirá al casamiento.

“Confirmado que no va. Ninguno dice nada demasiado profundo, pero en ese titubeo es todo raro. Oriana pobrecita es la víctima porque ella es cercana a la tía”, expresó Yanina Latorre al aire de LAM.

“La parte de Sabatini de Argentina no quiere a la pareja de Gaby, están hace mil años, porque parece ser que ellos creen que la puso a Gaby en contra. El entorno de ella me contó que le empezó a molestar cómo pagaba todo y cuando murió la mamá fue al departamento a ver qué se hacía con los recuerdos y no encontró las cosas, ahí se pudrió todo”, comentó Yanina Latorre.

“Los amigos de Gaby no quieren al clan Cathy/Ova. La boda la organiza Claudia Villafañe, que tiene un contrato de confidencialidad total, no trascendió nada. ¿Sabés como se enteran que Gaby no va al casamiento? La wedding planner la llamó y le dijo ‘no asisto’. Ese es el diálogo familiar. Entre Cathy y Ova pasa algo con Gaby, esto es opinión”, agregó Yanina.