Así está hoy Tiziana, la hija menor de Catherine Fulop y Ova Sabatini: ¿se parece a Oriana?

Para sorpresa de muchos, Oriana Sabatini no es hija única. Es la mayor de las hermanas Sabatini, ya que Tiziana forma parte de su familia. La joven de 25 años es fruto de la relación de Catherine Fulop y Ova Sabatini y lleva una vida lejos de los reflectores.

La belleza se hace: Tiziana Sabatini y un impactante antes y después

Si bien en su cuenta personal de Instagram acumula más de 414 mil seguidores, se mantiene lejos del ojo público. A su corta edad, Tiziana ya tiene bien claro qué hacer de su vida. Estudió Diseño Gráfico y en la actualidad ejerce esa profesión. Ligado a esto, es cofundadora de Complemento Estudio Creativo, un emprendimiento dedicado al diseño de identidad y el branding.

La menor del clan Sabatini no suele salir de su zona de confort.

La vida de Tiziana, la hermana menor de Oriana Sabatini

Pese a no aparecer en los medios de comunicación, la menor del clan Sabatini suele usar las redes sociales para compartir postales de sus viajes por distintas partes del mundo o de sus momentos de descanso. “Me apoyan en todos mis proyectos, desde lo que estudio hasta las producciones, aunque siempre mantuve un perfil más bajo, ya que no considero que pertenezco al medio”, señaló Tiziana en una nota que le dio a Para Ti.

Tiziana comparte fotos suyas en Instagram. Foto: Instagram

En la misma entrevista, una de las pocas que ha dado hablando de su vida privada, habló de su hermana: “Cuando éramos más chicas se notaba un poco la diferencia de edad, pero hoy nos llevamos excelente. Obviamente, nos comparan siempre, pero lo sabemos llevar muy bien”.

En el plano sentimental, se sabe que Tiziana Sabatini está de novia con un jugador de rugby llamado Joaquín Ezcurra, quien suele presumirla en su propia cuenta de Instagram con fotos que sobrepasan la barrera del amor y el cariño. La pareja parece estar muy feliz y disfrutando de su tiempo juntos.

Tiziana junto a su novio Joaquín. Foto: Instagram

La joven de 25 años tiene 400 mil seguidores en Instagram pero se mantiene reservada sobre su vida. Foto: Instagram

Catherine y Ova expresaron en varias ocasiones el orgullo que sienten por sus hijas. Mientras Oriana brilla en los escenarios y en las redes sociales, Tiziana destaca en el mundo del diseño gráfico, mostrando que el talento y la dedicación son valores compartidos en la familia.