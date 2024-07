Pedro Rosemblat habló sobre romance con Lali Espósito y su deseo de ser padre

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se han convertido en una de las parejas más famosas de Argentina. Todo comenzó con fuertes rumores de romance que luego fueron confirmados por la propia cantante con una tierna publicación en su Instagram. Desde entonces, ambos han consolidado una fuerte relación.

En una reciente entrevista en Cenital con Iván Schargrodsky, Pedro Rosemblat habló de su relación con Lali Espósito y confesó que está más enamorado que nunca. Además, dio detalles de cómo se llevan en la intimidad y sus planes a futuro.

Ambos se vieron muy felices y enamorados

“Creo que siempre que uno se enamora siente que se enamora por primera vez o que no tiene nada que ver con las veces anteriores, porque si tuviera algo que ver con las veces anteriores significa que uno está atado a viejos amores y eso no es así”, reflexionó Pedro Rosemblat acerca de su actual relación.

Luego, abrió su corazón y aseguró que su noviazgo con Lali Espósito es muy diferente a lo que había experimentado anteriormente. “Lo estuve pensando y conversando mucho, incluso esta semana, de sentir que este es un amor adulto”, comentó.

Qué dijo Pedro Rosemblat sobre ser papá con Lali Espósito

Lali Esposito y Pedro Rosemblat blanquearon su romance a principios de este año, aunque llevaban varios meses juntos. Acerca de cómo es su vínculo en la intimidad, el streamer confesö: “Siento una comodidad, no hago ningún esfuerzo en el buen sentido. Nada me da paj*, de decir ‘bueno, vamos porque hay que sostener la relación y vamos a hacer esto que no tenemos ganas’, no me pasa nunca eso”.

Lali Espósito blanqueó su romance con Pedro Rosemblat. Gentileza Instagram.

“La verdad que estoy profundamente enamorado y siento que como nunca. Creo que hay algo que me conmueve mucho que es una forma que tiene ella de vivir la vida, muy vinculada con el placer, con el disfrute, con la felicidad, que a mí me cuesta un poco más y que estoy seguro que es por ahí”, señaló el conductor de Gelatina.

Además, remarcó: “creo que Mariana me enseña y me potencia la capacidad de disfrutar de las cosas”. Por último, Iván Schargrodsky lo sorprendió al consultarle si le gustaría formar una familia con Lali. La respuesta de Rosemblat fue con una cuota de humor. “Además de River, decís”, comentó antes de reconocer que se sintió expuesto e inseguro con la pregunta de su colega.

“Sí, me gustaría. Es un deseo que tengo”, aseguró. “Sospecho que antes de los 40, no es una decisión unilateral, pero sospecho que ‘pronto’ es antes de los 40″, agregó con una proyección a no tan largo plazo.