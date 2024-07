El guiño de Cristina Kirchner a Pedro Rosemblat por su relación con Lali Espósito que se volvió viral

Desde que Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron su romance al comienzo de año tras varios meses de especulaciones, la pareja se convirtió en el centro de la atención mediática. La cantante y actriz y el conductor de Gelatina están muy enamorados y no dudan en demostrarse su amor en público.

La relación de Lali y Pedro tomó por sorpresas a muchos, y cada vez que aparecen frente a las cámaras se vuelven viral por su cariño, gesto o algún mensaje de amor entre ellos. La pareja se acompaña ante cada momento profesional de cada uno.

Tal es así que Pedro estuvo presente en varias presentaciones que tuvo Lali Espósito como fue su premiación en los Premios Gardel, en donde el militante y conductor estuvo pendiente de su novia y le dedicó unas palabras por los premios que se llevó.

La romántica foto de Lali Espósito y Pedro Rosemblat Foto: instagram/pedrorosemblat

El comentario de Cristina Kirchner sobre Pedro Rosemblat y Lali Espósito

De igual manera, Lali acompaña a Pedro en sus logros profesionales como es el caso de la entrevista que le realizó a Cristina Fernández de Kirchner por el canal de Gelatina. En las redes sociales se hizo viral el momento en que todos los compañeros del conductor reaccionan a la nota y entre ellos aparece la artista.

Cristina Kirchner y el guiño a Lali Espósito Foto: captura

Asimismo, fue la propia exmandataria quien nombró a la pareja del momento. La referencia a la actriz y cantante llegó cuando Pedro le preguntó a Cristina Kirchner por la “la pareja y el peronismo”. A lo que CFK respondió: “Son cosas de la historia. En el Siglo 19 fue (Juan Manuel de) Rosas y Encarnación Ezcurra, en el siglo pasado fue Perón y Evita, y en este se nos dio...”.

“No sé si vendrá otra pareja... ¿Vos la ves? Yo no estoy viendo a nadie. ¿Ves a alguna otra parejita así que pueda...?”, agregó la exmandataria. “No, yo no la veo...”, le respondió Pedro, entre risas.

A lo que Cristina lanzó con humor: “¿No ves alguna parejita así en ciernes? ¿Y Pedro y Lali? Digo... Te maté”.

“Yo no puedo seguir”, contestó Pedro Rosemblat tratando de esquivar el tema. “Y ahora cómo sigo”, insistió el conductor divertido.