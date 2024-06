Lali Espósito le regaló toda su ropa a una cantante: “Me llevé tres cajas de cosas”

Lali Espósito es una cantante argentina de 32 años, que comenzó su carrera artística cuando era una niña trabajando en telenovelas. Por lo cual, es conocedora de cómo manejarse en la industria y cómo relacionarse con sus colegas, y trata de transmitir dicho conocimiento a los que recién comienzan.

El éxito musical de Lali Espósito Foto: instagram

Lali Espósito es una de las cantantes más importantes de las nuevas generaciones en Argentina, debido a su trayectoria y a su expansión internacional. Además, es una colega presente para los nuevos artistas y a los que empezaron con ella, se mostró en conciertos de Duki, Emilia Mernes, María Becerra, Cazzu, Dillom, Nicki Nicole y Tini Stoessel, entre otros.

El apoyo incondicional de Lali Espósito con sus colegas Foto: Twitter

En esta oportunidad, BB Asul, una artista musical emergente de la escena argentina de 27 años, que se interioriza en el género urbano y que con cada lanzamiento pisa más fuerte, habló de Lali. En marzo de 2024, Lali y su equipo comenzó a trabajar con Isabela Terán dentro del estudio.

BB ASUL y su relación con Lali Espósito

Desde entonces, BB Asul y Lali se frecuentan, y dentro de este contexto, en un stream, la artista emergente contó un gesto que la reina del Pop en Argentina tuvo con ella: “Lali me preguntó cuando calzaba y le dije que 36, y me dijo: ‘Vacíe todo mi placard, vení a llevarte lo que quieras’. Fue el mejor día de mi vida, me llevé tres cajas de cosas”.

“Había cosas que a mí no me quedaban tan bien, así que ahora mi papá y su mujer andan vestidos de Lali porque también había ropa. Los zapatos que tengo puestos son de Lali. Es un sueño”, agregó BB Asul.

BB Asul colaboró con L-Gante y EMJAY en “I’m slut”

La carrera de BB Asul continúa creciendo, y en esta oportunidad, colaboró con EMJAY, una artista mexicana que se dedica al trap, y con L-Gante, el referente del RKT en Argentina. Juntos lanzaron “I’m slut”, una canción en la que cada uno deja su sello musical.