Lali Espósito se cansó y salió a desmentir otra fake news: “Lo que más me jode...”

Lali Espósito es una cantante argentina de 32 años, con una larga trayectoria dentro de la actuación y la música, ya que comenzó su carrera cuando era una niña. Además, de demostrar su talento, se caracteriza por ser clara con sus ideales y decir con libertad sus pensamientos.

El pasado miércoles 12 de junio, el Senado de la Nación Argentina aprobó la Ley Bases. Dentro de este contexto, se viralizó un posteo falso que supuestamente había escrito Lali Espósito, y fue compartida por la cuenta de X de TV Pública Libertaria, la cual publica información al instante sobre el gobierno libertario argentino.

En la noticia falsa decía que Lali escribió en una historia de Instagram: “Amo mucho a mi país y me duele mucho lo que está pasando, y si se aprueba la Ley de Bases no me va a quedar otra opción que irme a vivir a Miami”, entre otras cosas.

La noticia falsa sobre Lali Espósito Foto: Captura de X

La cantante se cansó de las noticias falsas, entonces en su cuenta de X, escribió: “Lo que más me jode es que usen esa letra que yo jamás elegiría”, teniendo en cuenta que en el posteo fake usaron la tipografía en cursiva de Instagram.

Lali Espósito sobre la noticia falsa en contexto a Ley de Bases Foto: Captura de X

Además, se viralizaron otras notas en las que se aseguraba que Lali se mudaría del país por la aprobación de la Ley Bases.

Lali Espósito opinó sobre la posibilidad de mudarse de Argentina

En noviembre de 2022, en una entrevista con Teleshow, Lali Espósito habló sobre la posibilidad de mudarse de Argentina, y explicó: “Yo no te cambio a Argentina, tenemos cosas de mierd**, pero cosas que no hay otro lado, y yo hoy elijo abrazar esas cosas. Estar en mi país, aportar en mi país, yo sigo confiando en este país y hago las cosas bien en mi país porque soy de acá, y me parece lindo eso”.