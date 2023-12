“Me inspiré en mi ex”: BB Asul y su primer disco de estudio “Pura” que enamora y hace bailar a todos sus fans

BB Asul, la talentosa cantante de la música urbana, sorprende a sus fanáticos con cada single y, en el mes de diciembre, lanzó su primer álbum de estudio “Pura”, donde abrió su corazón y expresó sus más locos y tiernos sentimientos.

Cabe destacar que, el cd más esperado no fue fácil de crear, debido a que Isabella Terán trabajó para este material desde el 2020, en el cual incluyó canciones dedicadas tanto para su ex como para sus amigos.

“Pura”: el nuevo disco para enamorarse de BB Asul

En cuanto al concepto de “Pura”, la talentosa ha podido encontrar una magnífica conexión entre el agua y la pureza, elementos que, según la artista, tienen la capacidad de limpiar y de sanar. “La pureza suele definirse por contraposición, me encontré pura porque me rebelé contra el dolor”, expresó “Isa” en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Entre las canciones que lo componen se destacan “Kuromi”, la introducción de “Pura”, “Mar” e “Incel”, su hit del lanzamiento que sorprendió a todos cantando una canción más pop junto a Odd Mami y Blair que habla sobre relaciones amorosas con el sexo opuesto.

Las emocionantes palabras de su papá Alejandro Terán

“Como su papá estoy muy sorprendido, fuimos a grabar y la pude observar a mi hija en una función más de productora que de artista, como ordenando la sesión y tomando decisiones... la madurez de ser productora y construir su propia realidad me deja con la boca abierta”, expresó el director de orquesta Alejandro Terán.

En cuanto a la trayectoria de Isabella, su papá habló sobre lo difícil que es convertirse en artista: “El camino artístico te invita a veces a mirarse con dureza, y la entrega hacia esa carrera es complicada. Uno la puede desear, pero tomando en cuenta el lado claro y oscuro”.

BB Asul y su emoción tras lanzar “Pura”

Tras el lanzamiento de su disco, Isabella comentó en qué se inspiró a la hora de hacerlo: “Me inspiré en mi ex, siempre digo lo mismo pero esta vez sentí que necesitaba hacer algo porque me dije ‘me muero’”.

Con respecto a sus nuevos temas, indicó que hay uno en particular que la movilizó más de lo normal: “La canción que me golpeó fue “Otro día”, se la dediqué a mis amigos y cada vez que la escucho me da en el cora, me destruye”.

Para aquellos fanáticos que desean escuchar “Pura” en vivo les comentamos que, el 5 de abril de 2024, BB Asul tocará en Niceto Club, con Agusdababy como artista invitada, llevando la música urbana a otro nivel, directo al corazón de Palermo.