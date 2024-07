Lali Espósito recordó la vez que la SECUESTRARON en el interior del país: “No puede hacer el show”

Lali Espósito es una actriz y cantante argentina de 32 años, que posee una enorme trayectoria artística, teniendo en cuenta que comenzó a actuar a los 9 años, y desde 2013, también recorre el mundo gracias a su música. Por lo cual, durante más de 23 años recolectó anécdotas maravillosas y otras terribles.

Lali Espósito y su éxito musical

En esta oportunidad, Lali Espósito visitó a Moria Casán en su programa “Nave Nodriza” de Picnic Extraterrestre, y contó una anécdota terrible que aconteció hace unos años. Cabe recalcar que la cantante no quiso revelar en qué provincia de Argentina sucedió.

Lali contó que en un predio estaba pactado presentarse, pero había una invasión de bichos, los cuales denominó como cucarachas del agua. Ella junto a su equipo subieron al escenario, cantaron alrededor de seis canciones y tuvieron que frenar el espectáculo, ya que los instrumentos estaban llenos de bichos y el vestuario de Lali también.

Lali Espósito le contó a Moria Casán que fue secuestrada

Decidieron suspenderlo, Lali contó que había mucha gente, que ella sufrió una ataque de pánico por no poder continuar, y explicó: “Yo dije, esto no se puede hacer, me arrancaba la ropa porque estaba llena de bichos. Cuando uno, por un motivo de salud o algún accidente, no puede hacer el show, a la organización se le devuelve la seña”.

“No nos pudimos ir”, comentó Lali y explicó que a todos los encerraron en sus respectivos camarines. “Nos secuestraron en un pueblo del interior del país. Hubo que negociar la liberación. Yo los quería mat** a todos, habían secuestrado a mi equipo. Yo era mucho más chica, tuve que poner el grito en el cielo, poner ovarios, lograr que liberen a mi gente y que me liberen a mí. Primero, me liberaron a mí y luego a los bailarines”, comentó.

Lali Espósito contó las veces que se enamoró de mujeres

En la misma entrevista con Moria Casán, Lali Espósito contó las veces que se enamoró de otras mujeres. “De chiquita no me enamoré, de chiquita experimenté. Creo que me enamoré de más grande. Justamente, mi aprendizaje de mis últimos años fue el amor hacia la persona de la que me estoy sintiendo atraída”.

“El amor que hoy siento por Pedro no lo sentí nunca porque es por él”, explicó. Y luego, Moria le consultó si le dio miedo enamorarse de una chica por los prejuicios que siguen existiendo, y Lali aclaró: “No, no lo vibré hacia al afuera, sino que las preguntas eran hacia adentro. Yo era la que se sorprendía con ese sentir”, ya que se hacía más preguntas ella misma. Además, comentó que algunas fueron mujeres del rubro musical, pero otras no.