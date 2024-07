Tini Stoessel confesó cómo repercutió en su salud mental volver a actuar: “Fue un desafío”

Tini Stoessel es una cantante y actriz argentina de 27 años, que comenzó su carrera desde que era una niña en la actuación y en su juventud se lanzó como solista. Luego de lanzar su quinto álbum de estudio, Un mechón de pelo, en abril de 2024, decidió volver a la actuación.

Tini Stoessel volvió a referirse a su salud mental Foto: Instagram

Luego de sus cinco shows en Buenos Aires, en mayo Tini Stoessel viajó a México para volver a actuar en una miniserie para Disney. Después de dos meses de filmación, la cantante contó que terminaron de grabar y habló sobre su experiencia al regresar a la actuación.

Así fue la nueva experiencia de Tini Stoessel en la actuación

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Tini les comunicó a sus fans: “Hoy es mi último día de rodaje. Tengo muchos sentimientos encontrados. Haber vuelto a actuar, me hizo muy bien. Por un lado, al ser un proyecto tan distinto y complejo, fue un desafío gigante en todos los aspectos, emocional, mental y como actriz”.

Tini Stoessel contó sobre su nuevo proyecto en la actuación Foto: instagram

“Los primeros días de rodaje, llegaba con un nudo en la garganta y lloraba sin parar, por la historia que estábamos contando y de la manera en la que me atravesó. Al mismo tiempo, también sentí como si nunca lo hubiese dejado de hacer, o como si no hubiese pasado tanto tiempo después de ‘Violetta’. Me sentí muy cómoda, volviendo a estar en un set de filmación, estar con un equipo hermoso, lleno de talento, y tan profesionales”, agregó Tini.

Tini Stoessel junto a su equipo de rodaje Foto: Instagram

Tini Stoessel habló de su salud mental, tras volver a actuar

En los últimos dos años, Tini Stoessel habló sobre su salud mental, su depresión y todo lo que vivió, y lo expresó finalmente en Un mechón de pelo, su último álbum. Tras un nuevo proyecto en la actuación, la cantante contó: “Hoy me encuentro muchísimo mejor, respirar otro aire, animarme a hacer algo distinto, estar con la cabeza concentrada en este proyecto, fue una decisión que me hizo bien al alma”.

Le agradeció a sus fans y les regaló un escrito que hizo para ella misma: “Sé que los cambios, muchas veces dan miedo, pero también sé que son necesarios. Los tiempos y procesos de cada persona son distintos, no te compares. Vale la pena darte las oportunidades que sean necesarias para intentarlo una vez más”.

Tini Stoessel habló de su salud mental Foto: instagram

El adelanto de la próxima canción de Tini Stoessel

En el mismo canal de difusión, Tini Stoessel le adelantó a sus fans su próxima canción, aunque les alertó que no sabe cuando la lanzará. Se trata de un tema lento y con una melodía triste: “Pienso en el pasado desde que no estas, pienso en el presente por si volverás. Quiero el tiempo regresar, quiero volver a empezar…”.