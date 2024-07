¿Colaboración en puerta? Chano Charpentier y la música de Tini Stoessel como guía

Chano Charpentier es un cantante, compositor y guitarrista argentino de 42 años, sumamente reconocido por ser el líder de Tan Biónica, la banda pop-rock de argentina, que inició en 2002. En 2017, comenzó su carrera como solista y en 2023 regresó junto con la banda en el Lollapalooza Argentina 2023.

El éxito de Chano junto a Tan Biónica (La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Chano Charpentier, que ya tuvo encuentros arriba del escenario con artistas del género urbano como Nicki Nicole y que anunciaron una futura colaboración, en esta oportunidad, tuvo un sorpresivo gesto con Tini Stoessel, la cantante argentina de 27 años que conquistó a los oyentes con Un mechón de pelo, su álbum más íntimo.

Nicki Nicole junto a Chano de Tan Biónica en su show en River. (DF Entertainment).

Chano escribió en su cuenta de X: “Porfa miénteme y haz lo que tú quieras conmigo”, un verso de “Miénteme”, la canción de Tini Stoessel junto a María Becerra lanzada en abril de 2021 y que posee más de 680 millones de visualizaciones en YouTube. Los fans de Tan Biónica y de la cantante se emocionaron identificando el tweet como un guiño de futura colaboración.

El guiño de Chano Charpentier con Tini Stoessel Foto: Captura de X

Chano Charpentier y su vínculo con “Miénteme” de Tini Stoessel

Frente a ese tweet, una fanática de Tini Stoessel le consultó a Chano Chapentier: “¿Se viene featuring con Tini?”, y él respondió: “No. Solamente recordé un momento muy lindo de cuando estuve internado después del episodio que ustedes ya saben. Había un enfermero que me ponía música y siempre bailábamos esa canción. Ayer me sentí muy vivo y me acordé de esa vez que resucité”.

Teniendo en cuenta que en julio de 2021, Chano, según la versión policial, sufrió un brote psicótico y tras el forcejeo con un policía, recibió un balazo, estuvo internado y trasladado a terapia intensiva donde le extirparon el bazo, un riñón y parte del páncreas.

Chano Charpentier de Tan Biónica habló de la posibilidad de una colaboración con Tini Stoessel Foto: Captura de X

Chano Charpentier habló de los shows en el Movistar Arena

El 1, 2, 3, 4, 17 y 18 de agosto Tan Biónica se presentará en el Movistar Arena, y a través de su cuenta de X, Chano Charpentier comunicó: “Hicimos en Buenos Aires 6 estadios. Siempre supe que ustedes iban a estar ahí apoyándonos. Por eso estamos pensando en hacer el show del Movistar solo con lo que a ustedes les gusta. Será agradecimiento hecho música”.