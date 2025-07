¿Chau Luck Ra? El inesperado guiño de La Joaqui para Franco Colapinto que revolucionó las redes

La Joaqui no para. A días de confirmarse como coach invitada del equipo de Luck Ra en La Voz Argentina, la cantante marplatense volvió a sacudir las redes con el lanzamiento de su nuevo tema: Pisando el Lambo, una colaboración con Gusty DJ que mezcla cumbia, picardía y barras cargadas de doble sentido.

Pero fue una línea en particular la que encendió el debate: “No soy Colapinto, pero soy fierrera”, canta La Joaqui en una estrofa que ya se volvió viral. El guiño al piloto argentino Franco Colapinto no pasó desapercibido y muchos en TikTok se preguntaron si se venía una nueva etapa en la vida amorosa de la artista.

Luck Ra y La Joaqui en La Voz Argentina 2025

Como si fuera poco, subió un video a su cuenta con esa misma parte del tema, y lo acompañó con un mensaje que dejó a todos descolocados: “Chicas comenten como si fueran a hacerme love bombing”. En la grabación se la ve sentada, con la melena lacia, flequillo tupido, vestido de terciopelo color vino tinto y un vaso de café en la mano. Pura actitud.

La Joaqui, entre la música y la tele

Desde su irrupción con Butakera y su estilo entre lo urbano y la cumbia, La Joaqui logró convertirse en una de las voces más escuchadas del país. Dueña de un flow único y letras cargadas de sensualidad y calle, su popularidad creció al ritmo de colaboraciones con artistas como Callejero Fino, DJ Tao y más.

La Joaqui enamoró con su look total white

Ahora se suma como coach invitada al equipo de Luck Ra en el reality musical más famoso del país, generando aún más expectativa. Desde el inicio del programa que los cantantes bromean sobre los participantes y la actitud del cordobés.

La Joaqui conquistó España con un body de lurex rojo

Por lo pronto, el video con la frase Pisando el Lambo ya tiene más de 433 mil reproducciones en menos de un día, y se perfila como el próximo hit para sonar fuerte en boliches y redes.