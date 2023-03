En una noche muy emotiva, Chano se presentó con Tan Biónica en el escenario del Lollapalooza

Apenas unos días después de recuperarse tras su internación, Chano Charpentier regresó a los escenarios para cumplir con el último de sus shows pendientes. El músico brindó un emotivo show en el Lollapalooza Argentina 2023 porque, además de algunos temas solistas, reunió a la formación original de Tan Biónica, anunciando un regreso temporal.

Pasadas las 20hs, Chano Moreno Charpentier se subió al escenario Flow del Lollapalooza Argentina 2023 para tocar ante un mar de gente sus mejores hits. El repertorio contó con canciones de su carrera solista y en un momento adelantó que en ese espacio tendría lugar “algo histórico”.

Así, en la primera jornada del festival, Chano se retiró unos minutos y no volvió solo: lo hizo con Bambi, Seby y Diega. Imágenes de la banda en la pantalla le iban dando marco al reencuentro. El cuarteto se presentó con sus típicas chaquetas y rompieron la emoción con “Ciuda mágica”.

Chano anunció que vuelve Tan Biónica. Foto: Twitter

Además, el autor de “Carnavalintro” le pidió al público: “A ver el pogo más grande del Lollapalooza”. El anuncio más importante en el marco de este sorpresivo regreso fue que Tan Biónica dará un concierto en un estadio a definir. “La última noche mágica que les debemos”, dijo Chano.

La emoción de la mamá de Chano en el Lollapalooza

Pese a haber estado internado por problemas de salud, Chano decidió no cancelar su participación en el Lollapalooza Argentina 2023. A diferencia de muchos artistas que se bajaron de la nueva edición del festival, el cantante argentino cumplió con su palabra y se emocionó con el apoyo del público.

Además de su hermano arriba del escenario hubo una persona muy especial entre el público: su mamá. Marina Charpentier, quien tomó notoriedad al hacer público el difícil momento que atravesaba el músico, se mostró emocionada por este retorno a los escenarios.

Por último, mientras sonaba “All You Need Is Love” de The Beatles, el cuarteto se abrazó para agradecer a su público fiel.