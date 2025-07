Sorpresa total: Soledad Pastorutti confesó que no nació en Arequito

Con una trayectoria de más de 30 años en la música y habiéndose convertido en un emblema del foklore argentina, Soledad Pastorutti provocó un cimbronazo en las últimas horas al revelar un dato sobre su origen que casi nadie conocía: no nació en la localidad santafesina de Arequito.

Este miércoles por la noche, la artista jugó a responder mensajes de sus seguidores y compartió uno muy particular que decía: “¿Cómo que naciste en Casilda?”. El dato hacía referencia a otra ciudad de la provincia que cuenta con uno 38.600 habitantes contra los7.300 de Arequito.

Sin dar vueltas, la Sole lo aclaró de inmediato: “No hay maternidad en Arequito”, reconociendo de esta manera que nació en el hospital de Casilda y no en el pueblo que hizo famoso en todo el país con su irrupción en los escenarios.

Aunque su CV y biografías oficiales señalaban Arequito como su lugar de nacimiento, Pastorutti explicó que sólo fue cuestión de logística médica: “Son 30 km, pero el corazón y la historia son de Arequito”, dijo recuperando el orgullo por su pueblo, donde se crió y desarrolló su vida.

La cantante siempre asumió la causa folclórica como vocación del interior profundo. Nacida el 12 de octubre de 1980, realizó sus primeras giras en festivales locales y asociaciones campesinas de Arequito, en un ambiente que definió su estilo y energía folclórica.

En el intercambio que dio pie a la revelación, Soledad respondió a quienes la aclaraban en redes. No fue sólo una frase al pasar: empleó un tono distendido, casi cariñoso. “Igual, hermoso Arequito”, le contestaron.

El error en el lugar de nacimiento comenzó hace décadas: los programas, su discografía y los festivales la ubicaron en Arequito como cuna y detonante cultural. Al corregirlo, no buscó delito: aclaró con sentido común que la maternidad municipal obligó al traslado. En Casilda “no negás el origen, aclarás el dato médico”.

Incluso, volvió a ratificar su sentido de pertenencia con Arequito al contar que, pese al éxito de su carrera, nunca dejó de vivir allí. “Te amo gringa. No puedo creer que la gente no sepa que vivís en Arequito. Hasta el cansancio lo has contado!”, escribió una usuario antes de la respuesta letal y en tono de broma de la Sole: “Ya les dije, tengo poca prensa”