Uno por uno: quiénes eran los artistas favoritos de Emilia Mernes durante su adolescencia

Emilia Mernes tiene 27 años y demostró ser una de las artistas más populares de la industria musical en Argentina. Aunque comenzó como vocalista de Rombai, en 2019 decidió enfocarse en su carrera como solista. Desde entonces lanzó decenas de hits, dos álbumes de estudios y colaboró con grandes cantantes de la escena.

El 2023 fue un gran año para Emilia, ya que anunció más de 12 shows en Buenos Aires y varios en España. Además, el lanzamiento de su álbum, .mp3, fue un éxito. Actualmente, posee 8.4 millones de seguidores en Instagram, 1.350 millones de visualizaciones en YouTube y más de 18.2 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Emilia Mernes es una de las cantantes más populares de Argentina. Foto: TIKTOK

En esta oportunidad, Emilia tuvo una entrevista con la Revista Shangay, donde habló sobre las canciones, los artistas y las bandas que escuchaba en su reproductor de mp3 durante su pre-adolescencia y su juventud.

Emilia Mernes la rompió con su álbum .mp3.

Emilia comenzó a enumerar y dijo: “Tenía a Shakira, Thalia, Paulina Rubio, Beyonce, Rihanna, Nelly Furtado, Kylie Minogue, Missy Elliott”, son algunas de las artistas femeninas que nombró. En cuanto a varones solistas, mencionó a 50 Cent y Justin Timberlake.

Por último, explicó: “Tenía de todo” y terminó nombrando a dos bandas icónicas de los 2000, década en la que Emilia creció. Se trata de “Bandana” y Mambrú, grupos que saltaron a la fama por el reality televisivo de Argentina, PopStars.

Quiénes son las artistas que Emilia Mernes escucha en la actualidad

Luego, en una entrevista con Europa Press, Emilia Mernes habló sobre las artistas que escucha en la actualidad, los cuales son una fuente de inspiración para su música. Comenzó: “Me encanta Kali Uchis, me parece que tiene un estilazo increíble, la Rosalía me encanta y me encanta Paloma Mami. Podríamos estar horas porque voy pensando y me voy acordando. Admiro la belleza de la mujer y la moda”.