Se revelaron los motivos detrás del polémico video entre Nicki Nicole y Emilia Mernes

Emilia Mernes y Nicki Nicole son dos de las artistas del momento en Argentina, Latinoamérica y España, dentro del género urbano. Durante 2023, con sus álbumes, .mp3 y Alma, respectivamente, lograron posicionar varias canciones en el top de varios países y generaron millones de reproducciones en las diferentes plataformas digitales.

El 2024 Emilia y Nicki comenzaron con una colaboración en conjunto con Tiago PZK y Mesita. Los cuatro se unieron para realizar el remix de “Una Foto”, uno de los hits del cantante uruguayo, que posee más de 26 millones de visualizaciones en su canal de YouTube.

“Una Foto Remix” es un éxito del verano y en tan solo tres semanas posee más de 35 millones de visualizaciones en YouTube y más de 26 millones de reproducciones en Spotify. De todas maneras, el video generó polémica, ya que detallaron el peso, la altura y las medidas de Nicki, Emilia y Tiago. Lo cual podría ser contraproducente para personas con problemas alimenticios.

Emilia Mernes en el video de "Una foto remix".

En una entrevista con el streamer, Boffe, el cantante, Mesita, habló sobre la polémica: “No fue decisión nuestra. Nos mandan el link del video, lo vemos, pero no frenamos en cada efecto para ver qué dice. Parecía un efecto, no que decía el peso y la altura”. Por lo cual hizo referencia que a todos estaban de acuerdo a que se suba el video.

Nicki Nicole deslumbra en Instagram con sus looks. Foto: Instagram

“Tendríamos que averiguar quién lo editó, llamarlo y ver qué quiso poner. A mí nadie me preguntó cuanto medía y cuánto pesaba, no le embocaron. Le erraron por 10 kilos y una cabeza”, explicó el artista. Y luego aclaró que entiende que la polémica es por los problemas alimenticios y dijo: “A las personas que están comentando, que bajen el video, que se dejen de romper, y a las personas que están sufriendo un problema alimenticio o conoce a alguien, disculpen. No fue la intención”.

Cuál es el festival famoso del que forma parte Nicki Nicole

Nicki Nicole le dio un gran anuncio a sus fanáticos de España, ya que la cantante rosarina estará presente en uno de los festivales más populares del país, Bombastic en Gran Canaria. Se realizará a principios de julio y también estarán los artistas argentinos, Lit Killah y Luck Ra.