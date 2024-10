Lizy Tagliani recordó su pasado con una foto inédita y una fuerte reflexión: “Lo que rumoreaban de mí”

Lizy Taglani es una actriz, humorista y conductoras que hoy brilla todos los domingos al frente de La Peña de Morfi. La famosa vive su mejor momento tanto laboral como personal, ya que logró cumplir su gran anhelo de ser madre junto a su marido Sebastián Nebot, con quien adoptó a Tati.

La famosa y su marido vienen de luchar hace varios años por adoptar un bebé, y este año lograron cumplir ese sueño. Desde que Lizy anunció la feliz noticia en sus redes sociales, sus seguidores están pendientes de cada publicación para saber más sobre la vida del nene de cuatro años que llegó para cambiar la vida de la familia.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot celebraron los 4 años de su hijo, Tati.

Sin dudas, la llegada de Tati a sus vidas lo cambió todo, y tanto Lizy como su marido debieron adaptar sus rutinas a la de su hijo, al igual que enfrentarse a nuevos desafíos como padres. Tal es así, que la conductora comparte con sus seguidores los momentos especiales que viven. Sin embargo, este domingo, la famosa decidió remorar su juventud con una foto inédita en donde reflexiona sobre su lucha para llegar a ser quien es hoy.

Lizy Tagliani junto a su familia

El duro recuerdo de Lizy Tagliani sobre su pasado

Lizy compartió una foto de ella peinando a una amiga recordando su época en donde fue peluquera antes de ser famosa. Allí la actriz y humorista reflexionó sobre sus vivencias cuando se estaba descubriendo como mujer.

“Arrancar el domingo con un instante del pasado me encanta, me gusta tener tanta vida vivida llena de anécdotas de alegrías de tristezas de momentos que parecen inventados por la crueldad del relato

”, escribió con nostalgia Lizy Tagliani.

Lizy Tagliani recordó su pasado con una fuerte reflexión

“Acá estoy con @sofimaderna jajajaja desde chiquita me miraba como desconcertada cuando me veía con las tangas clavadas qué asomaban por fuera del jean, pero siempre como fascinada con buena onda, son 6 hermanas y una mamá que no le importaba lo que rumoreaban por ahí de mí y me abría las puertas de su casa y confiaba en mi trabajo”, agregó reflexiva la conductora de “La Peña de Morfi”.

“Yo le decía barbaridades y la mamá se sonrojaba, pero disfrutaba de mis historias... Las Maderna son parte de mi historia. Gracias por el recuerdo”, comentó Lizy sobre sus recuerdos del pasado junto a la familia amiga que le ayudó en sus momentos difíciles.