La tremenda confesión de Lizy Tagliani en su primer cumpleaños junto a su hijo: “Es un poco...”

Desde que Lizy Tagliani compartió públicamente su historia con Tati, su hijo adoptivo, causó conmoción. La popular comediante y conductora celebró su cumpleaños número 54 de una manera muy especial, con su hijo y su esposo, Sebastián Nebot, a su lado. Sin embargo, durante la celebración, Lizy hizo una declaración que dejó a todos impactados al revelar el profundo significado que Tati trajo a su vida.

En su programa de radio Arriba Bebé en Pop Radio FM 101.5, Lizy abrió su corazón y habló sobre cómo la llegada de Tati transformó su vida. La humorista, conocida por su carácter alegre y su capacidad de hacer reír a la audiencia, esta vez se mostró vulnerable al recordar los momentos difíciles de su niñez y el viaje emocional que fue convertirse en madre.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot.

Lizy Tagliani y su historia con su hijo adoptivo, Tati

Lizy Tagliani se casó con Sebastián Nebot en marzo de 2023, y desde entonces, la pareja construypi una familia llena de amor. La llegada de Tati a sus vidas no solo les permitió realizar el sueño de ser padres, sino que también le dio a Lizy una nueva perspectiva sobre la vida y la maternidad.

Lizy Tagliani acompañó a su hijo, Tati, al colegio

En su programa, confesó que a menudo se queda sin palabras para describir lo que siente: “Siempre tengo palabras para describir lo que vivo. Pero el momento que estoy viviendo no tiene explicación. No hay una forma humana o racional de poder agradecer poder construir una familia”.

La conductora habló de cómo cada experiencia con Tati está siendo un proceso de curación para ella misma. “Agradezco haber podido acompañar a Tati en este momento en mi vida y en la de Sebastián, obviamente, a quien amo profundamente. Tati de alguna manera sin el estado de adoptabilidad, es un poco Luisito también”, dijo, visiblemente conmovida.

El duro relato de Lizy Tagliani sobre su infancia

Durante su emotivo discurso, Lizy también recordó las carencias que sufrió en su niñez. “No me podía mover de la piecita donde estábamos al principio con mi mamá. Por eso de grande me volví tan quilombera, empecé a ser niña cuando empecé a tener cosas”, compartió. Al hablar sobre su presente con Tati, Lizy explicó que reviviendo la infancia a través de los ojos de su hijo, ha logrado sanar muchas de sus propias heridas.

La primera foto de Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot y su hijo.

La comediante cerró su relato con una reflexión que dejó a todos con un nudo en la garganta: “Cuando veo jugar a Tati, de alguna manera estoy jugando yo. Gracias por este hermoso cumpleaños de 12 de septiembre de 2024, una herida menos de aquel Luisito de 1976″.