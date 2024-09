“Estoy desfigurada”, Lizy Tagliani habló de los cambios físicos que tuvo tras convertirse en mamá

Lizy Tagliani, siempre auténtica y sin filtros, es conocida por ponerle humor a cada aspecto de su vida, y la maternidad no fue la excepción. Durante la útlima emisión de La Peña de Morfi (Telefe), la conductora sorprendió a todos con una confesión llena de humor sobre su aspecto físico tras convertirse en madre. En su estilo inconfundible, Lizy se comparó con otras famosas y lanzó una broma que arrancó risas entre los presentes.

Todo comenzó mientras se presentaban los invitados del programa. Fue entonces cuando Lizy, fiel a su estilo, hizo una observación irónica al preguntarse por qué ella no se veía tan radiante como otras celebridades después de la maternidad. “Chicos, estoy pensando y cómo hacen Pampita, Nicole y las demás que cuando terminan de parir están divinas. Yo adopté y estoy deformada, desfigurada”, dijo entre risas.

Lizy Tagliani estuvo en La peña de morfi junto a su hijo Tati: Ser mediática era un impedimento (Foto: Instagram de Lizy Tagliani)

Lizy Tagliani bromeó sobre sus primeros días siendo mamá

La confesión de Lizy no terminó ahí. Luego de anunciar la presencia del grupo musical Destino San Javier en el programa, la conductora admitió haberse vestido de manera más sexi para la ocasión, aunque no se sentía del todo cómoda con su look. “Vuelven ellos, por eso me puse como muy sexi”, comentó.

Ante esto, Diego Leuco, su compañero en la conducción, no dudó en remarcar la química que hubo entre Lizy y los músicos en una visita anterior, lo que provocó otra divertida reacción por parte de la presentadora.

Así es la habitación de Tati, el hijo adoptivo de Lizy Tagliani

Más allá del humor, Tagliani también compartió reflexiones profundas sobre su experiencia como madre. En Instagram habló sobre su hijo Tati: “Y de repente conocimos otro amor, distinto, único, enorme. El amor más grande con el que nos pudimos topar. Estamos felices de ser tu familia, tu nueva vida, la oportunidad de construir junto a vos un camino”, escribió con ternura, mostrando una faceta más emotiva y reflexiva.

La primera foto de Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot y su hijo.

Lizy, quien se ganó el cariño del público por su transparencia y autenticidad, también pidió respeto por la privacidad de su hijo y el proceso de adaptación que están viviendo como familia. “Comienza un viaje largo en el que fundamentalmente les pedimos a todos que cuiden cualquier detalle de la vida de nuestro bebé, es importante para él y para este proceso”, agregó, subrayando la importancia de proteger la intimidad en estos momentos cruciales.