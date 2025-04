Este lunes, Viviana Canosa redobló la apuesta contra Lizy Tagliani al lanzar al aire una serie de declaraciones explosivas que, de confirmarse, podrían comprometer seriamente no solo la vida personal de la humorista, sino también su continuidad en los medios de comunicación. La conductora de La Peña de Morfi quedó en el centro de la tormenta, y como si eso no fuera suficiente, desde LAM decidieron avivar aún más el escándalo sumando información y especulaciones que profundizan la polémica. El cruce mediático no da tregua y todo indica que esta historia recién empieza.

Lizy Tagliani estuvo en La peña de morfi junto a su hijo Tati: Ser mediática era un impedimento (Foto: Instagram de Lizy Tagliani)

Por ese motivo, luego de cuestionar el comunicado que Lizy leyó al aire durante La Peña de Morfi el domingo, el equipo de producción del programa optó por emitir una entrevista previamente grabada con Nicole Neumann, una de las amigas más cercanas de la conductora. Sin embargo, a pesar del vínculo afectivo entre ambas, la modelo prefirió mantenerse al margen del conflicto y evitó dar declaraciones contundentes sobre la situación, adoptando una postura neutral que no hizo más que alimentar la incertidumbre en torno al caso.

Así fue como Lizy Tagliani robó en un bar

A pesar de eso, Ángel de Brito fue por más y decidió mostrar un video en el que se ve a Lizy junto a Nicole contando una anécdota que generó sorpresa: ambas relataron cómo salieron de un exclusivo restaurante llevándose unas botellas de vino sin pagarlas. “Una vez me robé unas botellas de vino de un lugar el Día del Amigo”, se la escucha decir al aire en Olga.

Nicole intentó justificar el accionar de Lizy y salió a defenderla con una aclaración: “Lo fue a devolver. Le dio cargo de conciencia al otro día”, comentó, minimizando lo ocurrido. Luego, sumó algo de contexto a la situación con un comentario personal: “Antes de meternos en las terapias de pareja, yo soy una persona complicada. Fuimos a cenar a un lugar con unas mesas espectaculares, divinas”, agregó.

“Y yo vi unas botellas ahí atrás y me las empecé a meter en el bolso… de chiste”, confesó Lizy entre risas, pero una de las panelistas no dudó en cuestionarla con ironía: “Ahora a los chorros le dicen ‘de chiste’”. A modo de remate, la conductora relató que su insólita salida del restaurante fue a bordo de un camión de basura, completando una anécdota que rápidamente generó reacciones divididas.

Lizy continuó con su relato y dio más detalles del insólito episodio. “Me levanto al otro día y cuando me voy a trabajar en la radio digo ‘¡qué pesada esta mochila!’”, recordó. Fue entonces cuando descubrió que en su bolso había guardado varias botellas del exclusivo restaurante: “Ahí tenía como cuatro botellas de vino que me había llevado y empecé a llamar al restaurante. Las iba a devolver, pero me las regalaron porque me dijeron que estaban pagas”, cerró la humorista, aclarando que finalmente las bebidas habían sido facturadas a nombre de Manu Urcera.