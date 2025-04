Lizy Tagliani rompió el silencio tras las nuevas acusaciones de Viviana Canosa: “Nunca en mi vida toqué a un menor”

El escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani no da tregua. Luego de que la periodista acusara a la humorista de “ladrona” se desató la polémica y las diferentes opiniones a favor y en contra. Pero no quedó ahí, sino que este lunes, Canosa fue por más y acusó a la actriz de graves delitos.

“Voy a presentar en Comodoro Py todos los videos que tengo y me llegaron (...) Me dicen que habría un video de menores con alcohol y drogas. ¿Será verdad que algunos famosos traerían pibitos rusos que llegan a la Argentina y son entregados a chicas trans? (...)“, expuso en su programa Viviana Canosa.

“Y todos saben que Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza. Dicen que la conductora tendría mucho caga… que el 27 de agosto, cuando comience el juicio oral, aparezca su nombre en la lista de Corazza“, agregó contundente la periodista.

Viviana Canosa amenazó a Lizy Tagliani con mostrar un video comprometedor

Las graves denuncias de la conductora desataron aún más el escándalo en la opinión pública. Viviana Canosa aseguró que tiene las pruebas de sus acusaciones y se va a presentar en la Justicia.

El enojo de Lizy Tagliani sobre las nuevas acusaciones en su contra

“Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad”, sentenció la actriz al inicio de su programa de radio. “No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta, estoy más segura que nunca y van a tener que demostrar todos los delitos de los que se me acusan uno por uno. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar”, señaló con enojo la conductora.

Luego, Lizy Tagliani habló de las graves acusaciones en su contra: “Jamás en mi vida se me ocurrió ni siquiera estar en una red de pedofilia. No tengo nadie cercano que me haya insinuado que estaba metido ahí. Me mencionaron en un montón de causas en las cuales no tengo nada que ver”.

Lizy Tagliani volvió a desmentir de nuevo a Viviana Canosa desde su programa Arriba bebé en Pop Radio (Captura de pantalla)

Asimismo, la conductora estalló de bronca y expresó con un fuerte enojo: “Si vos sabés que yo cagué o que abuso de menores y que adopto un pibe, ¿vas a esperar a dos o cuatro días del juicio de adopción para decir estas bestialidades de las cuales soy totalmente inocente? ¿O lo vas a hacer cuando te enterabas que yo iba a adoptar a un pibe? ¡Ahí lo tenés que hacer!“.

Lizy apuntó contra Viviana Canosa y la credibilidad de sus acusaciones: “Lo tendrías que haber dicho cuando yo tomo la decisión de adoptar. Si vos sabés que soy capaz de cog*rm* a un pendejo tenés que salir y decir ¡no se lo den porque es pedófila! No tenés que decirlo ahora".