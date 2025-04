Viviana Canosa aclaró su denuncia contra Lizy Tagliani y explotaron las redes: “¿Te asustaste?”

A mediados de abril estalló la guerra entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani. Tras una larga disputa que data de una década, la periodista acusó a Lisy Tagliani de ladrona. Mientras que, por su parte, la conductora de La Peña de Morfi finalmente hizo su fuerte descargo al aire en el programa de Telefe.

Según trascendió, el origen del escándalo mediático fue cuando en 2014, Lizy Tagliani había deslizado que Viviana Canosa la había acusado de hurtarle una cucharita de plata, algo que Viviana negó.“Hice cosas por ella que no hice ni por mi mejor amiga, porque me generaba ternura y empatía”, aseguró en aquel etonces la periodista en un mensaje de audio que le envió a Pampito. Luego la ladrona: “Usaba mi auto, entraba a mi casa y me afanaba”.

“Es una traidora”, remató en otro audio a Puro Show en el que además recordó la otra polémica de Marcela Tauro con Lizy, quien habría intentado seducir al novio de la histórica panelista de Intrusos.

Además, para validar su versión, Viviana Canosa puso como testigo a Lucas Bertero, quien corroboró esta información: “Viviana cuando se mudó le dio todos los muebles de estilo y caros a Lizy. Entre mil cosas más que la cubrió”.

“Lizy Tagliani tiene una cara que la gente no conoce. Estuve trabajando cinco años con ella cuando era peinadora de Viviana Canosa, y la traicionó. Lizy empezó su carrera mintiendo”, aseguró Lucas Bertero.

Tras estas denuncias, Viviana redobló la apuesta y la vinculó con un posible abuso a menores de edad. “Me dicen que habría un video de menores con alcohol y drogas. ¿Será verdad que algunos famosos traerían pibitos rusos que llegan a la Argentina y son entregados a chicas trans?“, sentenció la conductora de ”Viviana al Aire".

Esta situación dio pie a múltiples denuncias en Comodoro Py y un revuelo de opiniones. Por lo tanto, el abogado de la periodista debió aclarar ciertas cuestiones.

¿Viviana Canosa acusó a Lizy Tagliani en causas de menores de edad?

Las dudas comenzaron a presentarse después de las primeras declaraciones de la periodista en Comodoro Py, cuando se comunicó junto a su abogado con TN. Allí, aclararon que no acusaron a Lizy Tagliani por abuso sexual de menores.

“Fueron varias cosas que se fueron mezclando (...) Por un lado, escuché a Marcela Tauro sobre el episodio que todos conocen (su pelea con Lizy Tagliani por su novio). Como mujer me identifico y allí me recorrió una emoción por el cuerpo (...) Ese es un tema, y luego aparecieron otros temas, como el caso Loan. Pero estos casos no tienen que ver con Lizy”, expresó la periodista. “Una cosa es lo que Viviana dijo al aire y otra cosa es la denuncia que formulamos en Comodoro Py. Ella dice (Lizy Tagliani) que la acusamos de abuso sexual. Nunca dijo ese término“, agregó su letrado.

Esta aclaración dio pie a múltiples críticas, quienes acusaron a la actriz y periodista de mentir en contra de Lizy Tagliani. “¿Qué pasó, te asustaste?“,”Tremendo que acuse con tanta liviandad", “Ahora no lo dijo”, “Que la metan presa”, apuntaron varios usuarios.

La denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani y Costa

El pasado 14 de abril, Viviana Canosa redobló la apuesta en su programa y aseguró al aire que haría una denuncia en Comodoro Py con múltiples pruebas ante la Justicia.

Pero eso no fue todo. Además, Canosa soltó una terrible indirecta contra Lizy Tagliani y Costa, quien también quedó implicada en este escándalo. Frente a cámara, la conductora le envió un mensaje a la humorista: “Te voy a mandar un paquetito de pebetes al canal en el que trabajás porque me dijeron que te encantan los pebetes.”