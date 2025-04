Mirtha Legrand atacó a Viviana Canosa por el caso contra Lizy Tagliani y explotó la polémica

Viviana Canosa desató en vivo varias tensiones en el mundo del espectáculo argentino. Días después de debutar con su propio canal en “Eltrece”, realizó diversas acusaciones contra Lizy Tagliani y otras celebridades por varios delitos.

"Yo viví cosas tremendas. Te lo puede contar Lucas Bertero, que éramos muy amigos en esa época. Lo de la cucharita es todo un invento. Hice cosas por ella que ni por mi mejor amiga las hice. Lo hice porque me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba“, aseguró la comunicadora contra Tagliani.

En medio de estas acusaciones, se destacó la presunta vinculación de Lizy Tagliani y otras celebridades con menores de edad. Esto dio pie a qué personalidades como Mirtha Legrand diesen sus posturas a las denuncias.

La postura de Mirtha Legrand sobre las denuncias de Viviana Canosa

La “Chiqui” presentó su descargo en su último programa La Mesa de Mirtha (El Trece). Allí, decidió hablar con sus invitados sobre las declaraciones de Canosa. "Seríamos hipócritas si no habláramos del tema. Me interesa la opinión del tema”, comenzó diciendo Legrand.

"Es un tema muy sensible porque hay una denuncia que está hecha en Tribunales. No sabemos exactamente cómo es, pero involucra a una figura muy importante como Lizy Tagliani, con lo que conlleva el riesgo laboral y reputacional. Y hay que ver la solidez de la denuncia. Entonces estamos a la expectativa con algo tan sensible…“, aseveró Diego Sehinkman, uno de sus invitados.

Seguidamente, Mirtha Legrand decidió apoyar a Lizy Tagliani en el escándalo y recalcó las dudas que tenía sobre la postura del canal. "Yo estoy muy intrigada. No sé bien quién tiene razón, no sé si hizo bien en hacer estos comentarios la Canosa. No es habitual en la televisión esto, que todos los canales, diarios, revistas, todo el mundo habla del tema. Fue bastante agresiva. Pero bueno, yo me inclino un poco por Lizy (...) A mí lo que me intriga es que el canal continúe con el tema. Este canal es un canal serio, toma en cuenta ciertos temas. Nunca nos prohíbe ningún tema, pero es un canal importante y tiene un diario importantísimo detrás", reveló.

La respuesta de Viviana Canosa a los dichos de Mirtha Legrand

Tras los dichos de la Chiqui, Viviana Canosa no dudó en responderle y la acusó de faltarle el respeto. "Mirtha Legrand que la llevó a Natacha Jaitt hace dos años, hablando mal de mí por televisión en mi pantalla, yo no voy a hablar, pero por lo menos un poco más de respeto (...) trato de llevar a la Justicia lo que puedo, encima me cuestionan a mí, están mal del bocho o tienen mucho miedo", sentenció la conductora.