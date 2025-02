Nati Jota salió al cruce y le contestó a Flor Peña tras sus críticas a los canales de streaming: “Mala onda”

Flor Peña volvió a quedar en el ojo de la tormenta. En los últimos días, la actriz fue protagonista de una fuerte polémica por sus declaraciones sobre Carlos Tévez. Pero eso no fue todo, ahora se sumaron sus dichos sobre la nueva generación de famosos, especialmente los influencers y canales de streaming.

“Todo les es más fácil”, comenzó diciendo Flor Peña en un mano a mano con Julia Mengolini. Además de apuntar contra los creadores de contenido, influencers y figuras conocidas gracias a las redes sociales, la actriz disparó contra personajes como Nati Jota. “Estos pibes de los streaming así de un día para el otro ¿a dónde van?“, dijo confundida.

Flor Peña necesita un reemplazo durante una semana.

“En nuestra época era todo un poco más costoso porque no existían las redes”, comentó Florencia Peña haciendo referencia a la diferencia que existe entre esta nueva generación y la suya a la hora de volverse reconocidos o alcanzar el éxito debido a su trabajo.

“Llegabas a un suplemento después de hacer algo que valiera la pena o que por lo menos llamara la atención”, reflexionó. Luego, la actriz de Casados Con Hijos añadió que “estaba más separado el actor o actriz de lo mediático”.

Por último, volvió a apuntar contra los influencers o figuras que han surgido gracias a su alcance en redes o plataformas digitales. “Ahora hay gente que ocupa espacios que tal vez no está preparada solamente por los likes o por la cantidad de seguidores”, remarcó.

La respuesta de Nati Jota a los comentarios de Flor Peña

A raíz de estos dichos por parte de Florencia Peña, Nati Jota fue interceptada por el móvil de LAM. “¿Qué dijo Flor Peña de los canales de streaming? Vino a nuestro programa y estuvo re copado", preguntó la conductora de OLGA.

Luego de que el notero del programa de Ángel De Brito le resumiera lo que había dicho la actriz, Nati Jota emitió su opinión. “En su momento también había mucha gente que se hacía conocida por un escándalo”, sostuvo la influencer.

“No es que antes la gente se hacía conocida por mucho esfuerzo”, agregó sumando picante a la polémica. “Yo en mi caso particular trabajé bastante, no me hice conocida de un día para el otor. 10 años van de mi carrera, así como me ves”, aclaró.

A continuación, Nati Jota le contestó directamente a Flor Peña y puntualizó sobre su polémica frase contra los streamers. “Ni la gente en la vida sabe a dónde va”, expresó la referente de OLGA.

Nati Jota

“No sé a dónde voy. Sí sé de dónde vengo”, dijo. Además, hizo hincapié en su trabajo y en el de sus compañeros de equipo: “Sé que hacemos un programa que acompaña a la gente”.

“¿Qué es hacia dónde van? Tampoco es algo que me preocupe demasiado", reflexionó. “Pienso en que lo que hacemos ahora está bueno”, volvió a decir convencida de su trabajo.

Por último, respecto a los comentarios de Flor Peña, Nati Jota aclaró: “Me sorprendió pero no creo que lo haya dicho de mala onda porque vino con la mejor y ella también me cae muy bien”.