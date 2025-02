La polémica opinión de Florencia Peña sobre Carlos Tevez: “Se olvidó de donde vino”

Florencia Peña es una de las actrices más queridas y con una extensa trayectoria en el cine, televisión y teatro. A lo largo de los años logró hacer reír al público con sus interpretaciones como su clásico papel de Moni Argento. Sin embargo, también formó parte de escándalos mediáticos que la llevaron a recibir críticas. La famosa habló del exfutbolista Carlos Tevez.

La actriz y comediante es conocida por todos por su humor y comentarios divertidos en entrevistas o programas donde aparece. A pesar de haber estado muchas veces en el centro de las polémicas, Flor Peña demostró salir adelante y seguir con su carrera, pese a las críticas.

Flor Peña y su crítica a Carlos Tevez

En una entrevista con Flavio Azzaro para Azzaro al Horno, la actriz habló de su fanatismo por el fútbol, pero terminó criticando duramente a Carlos Tevez, el exfutbolista.

Flor Peña arremetió contra Carlos Tevez y dio su opinión de él

“A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de dónde vino, pero bueno, eso son cuestiones personales. Yo pienso eso", expresó sin filtros la actriz.

“Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero yo no puedo dividir al jugador de la persona... eso es una cuestión personal”, agregó Flor Peña sobre el exfutbolista.

Luego, la actriz comentó y justificó su opinión: “A mí me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan, de saber que tienen un micrófono y que hay mucha gente, muchos chicos y muchas personas que los escuchan”.

“Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero es una cuestión personal”, cerró tajante Flor Peña.