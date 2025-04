La feroz respuesta de Viviana Canosa a los dichos de Lizy Tagliani contra la producción de Olga: “Yo conozco”

Lizy Tagliani viene de pasar semanas complicadas a nivel personal y laboral. La famosa fue acusada por Viviana Canosa de “robarle” y de “abuso de menores” lo que desencadenó una guerra mediática y en la Justicia entre las conductoras. En medio del escándalo se hizo viral la actitud de la humorista con la producción de su programa.

Lizy Tagliani conduce “El fin del mundo” junto a Fernanda Otero y Toto Kirzner en Olga. Fue en ese programa donde vivió una situación incómoda con los productores.

El incómodo momento en vivo entre Lizy Tagliani y su productor de Olga

En Puro Show mostraron el video completo del ataque de furia de la conductora hacia la producción, ya que el programa no subió el total del contenido. “¿Dónde está el pibe este, el productor? O vos, nene, ¿qué entienden ustedes por ‘la peluquería funciona en paralelo’ que lo hablamos 700 veces?“, expresó con enojo Lizy.

“Que mientras vos cortás el pelo, acá se desarrolla algún tipo de contenido”, le respondió el chico que está en la producción. “¿Y dónde verga estoy apareciendo cortando el pelo? Las dos cosas en paralelo quiero", sentenció la humorista.

“¿Vos querés ver una pantalla dividida?“, le preguntó el joven. Esto generó el enojo de Lizy Tagliani y comentó con furia: “¿Dónde está el pibe? Para qué nos encontramos todos los días, pierdo media hora de mi vida todos los días para charlar al pedo".

“No me parece al pedo, lo podemos hacer ahora”, retrucó el productor. “Hoy lo tendríamos que haber hecho, no a partir de hoy, nene, date cuenta (...) “Abrí el coso este, no es tan difícil”, agregó Lizy dando indicaciones sobre las cámaras.

La respuesta de Viviana Canosa a los dichos de Lizy Tagliani

Tras los dichos de la comediante, Viviana Canosa reaccionó a lo sucedido. "Si fuera un chiste, lo hubieran cortado en YouTube, ¿o hubieran dejado el chiste como dejan todo?”, comenzó diciendo la conductora de Viviana Al Aire.

Viviana Canosa defendió la denuncia que hizo en la Justicia.

"Ella tiene un modo soberbio y despectivo. También se amparó en el humor cuando dijo ‘el gato cascoteado y cornuda’ a Cami Homs desde ahí fue perdiendo el humor, la gente ya no se ríe tanto” (...) Yo siento que es la cara que ella tiene, yo conozco a este personaje así (...) Hay mucha gente del medio que muestra una cara y tiene otra. Algunos nos mostramos como somos impulsivos y hay otros que te venden otra cosa”, sentenció la comunicadora.